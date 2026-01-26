Pepe Aguilar asegura que Ángela Aguilar comenzó a cantar a los 2 años

Pepe Aguilar aseguró que Ángela Aguilar cantó por primera vez cuando tenía dos años y medio, una declaración que sorprendió a muchos y que para el artista, es una muestra del talento que su hija lleva en la sangre y que ha explotado desde su niñez.

Fue en una entrevista con Los Angeles Times que Pepe Aguilar conversó sobre Ángela Aguilar y su disposición por aprender los pormenores técnicos en su carrera musical, pues señaló que “ella aprendió desde chiquilla”.

Pepe Aguilar ataca a las mujeres que critican a Ángela Aguilar ı Foto: IG: @pepeaguilar_oficial

“La primera vez que cantó fue a los dos años y medio. Entonces yo soy un artista que se mete a todo en su carrera y ella aprendió esa manera de trabajar. Entonces ahora dirige, produce... se produce sus discos, sus shows, escoge las imágenes. Es una artista que compone muy bien”, aseguró el hijo de Flor Silvestre.

El artista también reflexionó sobre el cambio en la carrera de su hija, quien por polémicas recibe señalamientos referentes a su vida privada, dejando de lado su calidad artística.

“Desgraciadamente se ha perdido la atención en el hate y en otras cosas en los últimos años, pero yo creo que es una artista que definitivamente va a hablar más su arte que cualquier otra cosa y cuando eso suceda, regresarán los fans que se merece. Y ella es una artista que tiene mucho que dar”, reveló.

Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar hicieron historia en el Carnaval de Mazatlán con un concierto inolvidable en el Estadio Teodoro Mariscal. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Pepe también mencionó cómo la trayectoria profesional de Ángela ha quedado marcada por el trabajo familiar y la disciplina, destacando la importancia de que haya comenzado su carrera a una edad temprana.

Fue en 2024 que Ángela Aguilar entró en su mayor polémica hasta el momento y una que ha marcado a su vida desde ese entonces, ya que decidió comenzar un romance con Christian Nodal a solo días de que el famoso terminara con Cazzu, lo que dio a entender que estuvo presente durante la relación de la pareja.

Como consecuencia, sus redes sociales se llenaron de comentarios negativos y también su talento se puso en duda, sin mencionar el fracaso de boletaje de su gira Libre Corazón que obtuvo una baja venta siendo su primera gira solista.