Pepe Aguilar llama ‘argüenderas’ a las mexicanas por criticar a Ángela Aguilar

Pepe Aguilar ataca a las mujeres que critican a Ángela Aguilar

Pepe Aguilar ha demostrado que hará lo que sea para defender a su hija. Ahora, en medio de las críticas contra Ángela Aguilar, el cantante se lanzó contra las mujeres que realizan comentarios contra la famosa en las redes sociales.

Pepe Aguilar reacciona a las mujeres que atacan a su hija

En redes sociales, circula un video en el que podemos escuchar unas polémicas declaraciones de Pepe Aguilar, donde señala a quienes critican a Ángela Aguilar y tacha a las mexicanas de ser ‘argüenderas’. El famoso acudió a un reciente concierto de su hija como parte de su gira ‘Libre Corazón’.

“Que Dios nos bendiga a todos. Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre si. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, regañó.

Además, mencionó: “En datos duros en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Está bien loco. Bien loco. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero la verdad es la verdad”, dijo.

Si bien el intérprete no mencionó de manera directa al famoso, en redes sociales interpretaron sus palabras como una defensa clara a su hija, quien ha recibido duros ataques a partir de su relación con Christian Nodal.

Las declaraciones de Pepe desataron fuertes críticas por parte de los Internautas, quienes acusan a Ángela de no ser un modelo de lo que su papá predica. Te dejamos algunas reaccoines.

"Bien dicho Pepe, pero primero díselo a tu hija todos estamos en el mismo barco“.

“Señor, el buen juez empieza por su casa”.

“Pero aquí no se rompió ningún corazón. Todos somos adultos“.

“Le hubiera dicho eso a su hija”.

"La educación y los valores empiezan por la casa, Pepe Aguilar“.

“No nada más las Mexicanas nos cae mal Ángela, estoy segura que a más nacionalidades“.

Aunado a esto, Pepe Aguilar también publicó una foto en donde posa con una gorra que dice “amooooor”, en referencia a la frase que dijo su hija que se convirtió en meme y que ahora la familia busca hacer merch. "Gracias por quererla. Gracias por llenarle Tucson ayer y El Paso TX hoy“, dijo sobre las presentaciones de Ángela Aguilar.