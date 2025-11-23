¿Ángela Aguilar trata mal a su hermana Aneliz? Filtran VIDEOS que la exponen

Ángela Aguilar ha destacado en la farándula en el peor de los sentidos, ya que ha sido señalada por tener actitudes negativas y una personalidad soberbia desde hace años, que fue destapada después de que inició su polémica relación con Christian Nodal.

Ahora, Ángela Aguilar ha sido señalada por supuestamente tratar mal a su hermana mayor Aneliz. Y es que han resurgido varios videos en donde la joven cantante de regional mexicano hace comentarios pasivo agresivos contra la otra hija de Pepe Aguilar.

Si bien los artistas mexicoamericanos aseguran que la familia es lo más importante, en más de una ocasión, la más joven de ellos ha dejado ver cierta sensación de competitividad contra su propia hermana, lo que desató fuertes críticas.

Los malos tratos de Ángela Aguilar a Aneliz

A través de redes sociales se han hecho virales varios videos en los que podemos notar un comportamiento fuera de lo común en una relación entre hermanas, que dejaría en evidencia la personalidad posesiva y soberbia de Ángela.

El periodista Javier Ceriani compartió un video en donde recopilan la evidencia de cómo la famosa trata a su hermana en diferentes momentos de su vida. Desde la infancia, destaca un clip donde la cantante trata de quitar la mano de su hermana cuando ella busca la de su papá.

Otro de los videos, deja ver a Ángela diciendo que se robaría las flores que le llegaron a su hermana porque ella no recibió nada. En otra, ella admite entre risas que sube las fotos donde Aneliz sale ‘mal’ a pesar de que ella le pide que no lo haga.

“Yo creo que Ángela me odia secretamente”, admite Aneliz en un clip que si bien parece ser una declaración en broma, podría esconder una verdad a medias, después de que se ven los videos donde su hermana se burla de ella de manera directa.

Algunas personas quisieron justificar los momentos al asegurar que son peleas comunes entre los hermanos, pero la mayoría coincide en que la forma en la que Ángela Aguilar trata a su hermana Aneliz no es lo normal. Te dejamos algunas reacciones: