Ángela Aguilar confiesa que estaba enamorada de Nodal cuando era novio de Belinda | VIDEO

Ángela Aguilar confiesa que estaba enamorada de Nodal cuando era novio de Belinda

Ángela Aguilar realizó una declaración impactante en la que confirmó un nuevo detalle de su historia con Christian Nodal, ahora referente a cuando el cantante estaba en una relación con Belinda en el año 2021.

Y es que cuando se destapó la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar en 2024, el público en redes sociales recordó como un perturbador detalle que la nieta de Flor Silvestre siempre estuvo cerca del artista, incluso mientras él mantenía relaciones sentimentales con otras mujeres como Cazzu.

Christian Nodal estuvo con Ángela Aguilar cuando era menor de edad, ¿engañó con ella a Belinda? ı Foto: TT: @nodal / IG: @belindapop

¿Ángela Aguilar confirma que Nodal le fue infiel a Belinda con ella?

Se rumoraba desde hace años que la única novia de ‘El Forajido’ que de cierta forma le habría puesto un alto a la joven artista fue Belinda, ya que aseguran que ella se negó a que los cantantes grabaran juntos el video de ‘Dime como quieres’.

Ahora, parece ser que el dicho ‘ojo de loca no se equivoca’ ha vuelto a acertar, ya que en redes sociales se hizo viral un reciente comentario de Ángela en TikTok donde habla del tema ‘Inevitable’, canción que lanzó en 2021.

Circula la captura de pantalla del video de una fan que pide a Nodal que termine de escribir la contestación del tema musical, ya que desde hace tiempo existe el video del artista utilizando la misma melodía de la canción mientras canta sobre una relación que terminó.

“Señor esposo, por favor ya termine esta canción. Me encantaría que sea la contestación a ‘Inevitable’”, escribió una fan de los artistas mexicanos.

Lo que nadie esperaba, era que Ángela reaccionara y dijo: “Y eso que no conoces la primera versión de Inevitable... Esta es su contestación a un versito que yo le escribí... La versión que salió fue la segunda”, confesó.

Una parte de la contestación de Nodal dice “ya no es una aventura, es una adicción”, lo que generó muchas reacciones ahora que se ha dejado ver que el cantante de regional mexicano seguía pensando en Ángela mientras era pareja de Belinda o que incluso, le fue infiel a la española.

Cabe mencionar que Nodal y Belinda se comprometieron en mayo del 2021, lo que hace aún más turbio pensar en que mientras la pareja se encontraba en el que debía ser su mejor momento, había una historia secundaria y sentimientos con Ángela Aguilar.

Te dejamos algunas reacciones: