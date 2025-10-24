Belinda se lesiona tras tocar la batería en concierto: ‘Lo que me faltaba’ | VIDEO

Belinda se lastimó después de que en uno de sus recientes conciertos tocó la batería mientras interpretaba ‘Lo Siento’, una de las canciones más icónicas de su trayectoria en el ámbito musical. La artista generó emoción al mostrar su habilidad en las percusiones.

De este modo, el momento impresionante de Belinda tocando la batería y demostrando su habilidad en la música, se vio eclipsada por un accidente que sufrió por la intensidad al momento de tocar el instrumento.

Belinda se lesiona por tocar la bateria

Después de la presentación, fue a través de sus historias que la cantante de ‘La Mala’ comparte un video en el que muestra su mano y que uno de sus dedos está cubierto por un curita.

“Lo que me faltaba, después de tocar la batería. No sé si tengo el dedo roto. Lo único que me faltaba”, expresó sin dejar ver su rostro y sin ahondar más en qué fue lo que sucedió exactamente que la llevó a lastimarse.

Esto ocurre a poco más de un mes de que la famosa diera a conocer que se rompió el menisco y que le habían tenido que sacar líquido de la rodilla, sin mencionar que tendrá que someterse a una operación próximamente para mejorar su salud, en medio de sus muchos compromisos de trabajo.

Y es que la famosa es actualmente una de las celebridades más queridas en el país y ha sabido aprovechar su popularidad con grandes colaboraciones y apariciones en eventos importantes, sin mencionar su participación en proyectos televisivos y teatrales que han dado mucho de qué hablar.

De momento, la también actriz no ha dado una actualización sobre su estado de salud y algunos ya comienzan a pedir que la famosa se haga una limpia, pues junto con los problemas de lesiones, también cuenta con un conflicto legal con Lupillo Rivera.

Aunque Belinda anda ‘ganando como siempre’, también parece que atraviesa una mala racha en el aspecto personal, aunque el público espera que la famosa pueda recuperarse rápidamente de sus lesiones para continuar con su vida y carrera con normalidad.