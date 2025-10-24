Las FOTOS de Belinda que Lupillo Rivera tuvo que eliminar de su libro tras denuncias de ella

Lupillo Rivera dio a conocer que tuvo que hacer una nueva edición de su libro biográfico ‘Tragos Amargos’ para eliminar las fotos que incluyó en su versión para Estados Unidos con las que buscaba evidenciar que tuvo una relación con la cantante Belinda.

Esto viene después de que Belinda levantara una denuncia contra Lupillo Rivera y se le concedieran medidas de protección a la cantante de ‘Luz sin gravedad’, que lo acusó de posible violencia digital y mediática.

Belinda y Lupillo Rivera ı Foto: IG @belindapop/@lupilloriveraofficial

Y es que al parecer, el cantante de regional mexicano no consultó a la cantante para exhibir las imágenes privadas de la famosa y tampoco autorizó que se expusieran aspectos de su vida íntima.

Las fotos de Belinda que Lupillo Rivera eliminó de su libro

Durante la presentación de su libro, el cantante confirmó que hubo dos ediciones de su libro para eliminar las fotos de la cantante y evitar problemas legales en México.

“Antes de escribir el libro, nos pusimos a analizar todas las leyes de todos los peligros. En Estados Unidos decidimos poner fotos y detalles claros como eran, porque allá las leyes son diferentes a México”, explicó.

Siguió: “Acá no queremos incomodar a ciertas organizaciones o personas, y acá en México hay fotos diferentes a las de Estados Unidos, entonces ahí está el cambio.”

Mencionó que no solo eliminó imágenes de Belinda, pues también decidió mantener la armonía familiar al dejar de lado otras fotos: “Faltan tres, y creo que dos son de mi primera esposa y dos de la segunda esposa. No quiero incomodar”, dijo.

El cantante también negó que la famosa recibiera algún beneficio económico por ser mencionada en su libro: “Yo no estoy para hacer tratos con nada ni con nadie porque es demostrar miedo. La parte de ella en el libro es un capítulo y medio; hay 33 capítulos. Hay capítulos más importantes que el de ella, hay cosas más fuertes en el libro que el de ella.”

Son varias las fotos publicadas en la versión americana. En las primeras dos, los podemos ver juntos, pero no necesariamente en una situación que indique un romance entre ambos.

La tercera foto da un poco más de qué hablar, con la aparición de la cantante en bikini durante una supuesta videollamada con Lupillo Rivera. También incluye la foto de un vaso con mensajes tiernos que supuestamente fueron escritos por Belinda y la foto de su famoso tatuaje.