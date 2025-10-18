Mamá de Belinda habría pedido dinero a Lupillo Rivera para terminar el pleito, revelan

Tras la serie de enfrentamientos legales entre Belinda y Lupillo Rivera, se dio a conocer que la madre de la cantante, Belinda Schüll, habría intentado intervenir directamente para terminar el escándalo generado por el lanzamiento del libro Tragos amargos.

Al parecer, la señora solicitó un alto porcentaje de las ganancias de la publicación autobiográfica del hermano de Jenni Rivera.

¿Qué pasó entre Belinda y Lupillo Rivera?, ¿por qué hay pleito legal?

El pleito entre la cantante Belinda y el intérprete de regional mexicano Lupillo Rivera surgió a raíz de la publicación del polémico libro Tragos amargos, escrito por el propio Lupillo, también conocido como El Toro del Corrido.

En el libro, el hermano de Jenni Rivera comparte detalles que reavivaron la controversia sobre su presunta relación con Belinda, por lo que, unas semanas después del lanzamiento de la autobiografía, la artista anunció que tomó acciones legales.

La intérprete de “Amor a primera vista” denunció al intérprete de regional mexicano por los delitos de violencia digital y mediática, obteniendo además medidas de protección emitidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero no quedó ahí.

Esta semana Lupillo Rivera lanzó una contrademanda a Belinda, acusándola de falsedad de declaraciones y difamación.

Este pleito legal despertó de nueva cuenta interés en el vínculo que ambos artistas mantuvieron tras coincidir como coaches en una de las ediciones del reality La Voz, donde, se especula en redes sociales, habrían iniciado un breve romance.

De acuerdo con lo dicho por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, Belinda Schüll se habría comunicado con el equipo legal de Lupillo Rivera en un intento por llegar a un acuerdo.

“La mamá de Belinda supuesta y alegadamente habría llamado al equipo de Lupillo Rivera para negociar”, expresó el comunicador durante su programa.

El periodista también aseguró que, como parte de esta supuesta negociación, la madre de la intérprete de “Heterocromía” solicitó una parte de las ganancias del libro.

“Quería negociar con Lupillo Rivera. La mamá de Belinda habría pedido el 50 por ciento de las regalías del libro y con eso calmaría a su hija de no demandar al cantante”, explicó Javier Ceriani.

La información sugiere que el objetivo de la mamá de Belinda habría sido frenar la demanda interpuesta por su hija luego de que el cantante revelara detalles de su relación en la publicación autobiográfica. Sin embargo, hasta el momento ni Belinda, ni Lupillo Rivera han confirmado esta versión de los hechos.