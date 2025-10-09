Conceden a Belinda medidas de protección contra Lupillo Rivera

Hace unas horas se dio a conocer que el pasado 2 de octubre de 2025, la cantante Belinda presentó una denuncia legal en contra de Lupillo Rivera, luego de que el intérprete hiciera públicos, a través de su autobiografía Tragos amargos y entrevistas, presuntos detalles sobre una relación sentimental que mantuvieron en el pasado.

Además, la intérprete de “Heterocromía” obtuvo medidas de protección contra el hermano de Jenni Rivera a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Belinda demanda a Lupillo Rivera

La querella interpuesta por Belinda señala a Lupillo Rivera por la posible comisión de actos que constituyen violencia digital y mediática, debido a la exposición de aspectos privados de la vida de la también actriz, realizada sin su autorización.

Mediante un comunicado oficial, el despacho jurídico Maceo, Torres & Asociados, encargado de representar a Belinda, informó en sus redes sociales que este procedimiento legal busca “proteger de manera integral sus derechos fundamentales”, haciendo énfasis en la importancia de salvaguardar su privacidad frente a la difusión no consentida de información personal.

Este despacho ha llevado casos como el de Galilea Montijo contra Javier Ceriani, el de Ninel Conde contra el mismo comunicador argentino y el de Sandra Itzel contra Adrián Di Monte.

FGJCDMX concede a Belinda medidas de protección contra Lupillo Rivera

Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas a Belinda, reconociendo que la artista fue víctima de actos de violencia que comprometen su seguridad, integridad y dignidad.

Además, Lupillo Rivera deberá borrar de plataformas digitales cualquier material que vulnere a Belinda, informó el equipo legal de la artista. “Asimismo le solicita que deberá bajar de las redes sociales, TikTok y YouTube, los contenidos que haya subido él hoy imputado y que le causa agravo a la víctima”, se señaló.

Concede la FGJ de la CDMX a Belinda medidas de protección contra Lupillo Rivera ı Foto: Especial

¿Qué dijo Lupillo Rivera de Belinda?

En su autobiografía titulada Tragos amargos, Lupillo Rivera afirmó que mantuvo una relación amorosa con Belinda durante varios meses, etapa en la que incluso llegaron a considerar la posibilidad de tener gemelas, dijo.

No obstante, según relata, el romance llegó a su fin tras descubrir una supuesta infidelidad por parte de la cantante, la cual habría salido a la luz a través de unas imágenes difundidas en redes sociales por el programa Despierta América.

Del mismo modo, ante las declaraciones de Belinda en las que niega haber tenido algún vínculo amoroso con Lupillo, el artista sostiene su postura. Además, dijo que tenía pruebas al respecto, por lo que el video filtrado ayer en TikTok donde aparecen en el patio de una casa platicando, se le adjudicó al artista.