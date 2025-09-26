¿Quién es Khaby Lame? El tiktoker que estaba con Belinda en la Milan Fashion Week

Belinda está ganando como siempre. Ahora, se hizo viral su aparición en el desfile de Hugo Boss en la Milan Fashion Week, donde sorprendió al público con un traje beige y un estilo formal con el que, como siempre, robó miradas.

Captan a Belinda con Khaby Lame

En redes sociales, no pasó desapercibida la participación de Belinda en el evento y sobre todo un encuentro que tuvo con el creador de contenido conocido como Khaby Lame, que generó todo tipo de comentarios.

A través de la plataforma de X, se ha viralizado un video en donde podemos ver a la artista pop junto con la estrella de las redes sociales. En las imágenes, vemos a ambas celebridades sentadas junto al otro.

Ambos conversan, aunque de momento no se sabe qué es lo que decían, parecen estar bastante entretenidos en su conversación. Podemos ver como los dos manotean y hablan de manera suelta sin dudar en acercarse.

Algunos aseguran que ambos estaban coqueteando, aunque para la mayoría simplemente parecen haber congeniado o tener un buen chisme entre manos, por lo que la audiencia ha realizado comentarios como los siguientes:

“Quisiera tener sus habilidades sociales, en todo lugar siempre está bien bien a gusto y le pone ambiente“.

“No solo se la tatúan, ya hasta hace que los mudos hablen”.

“Está el chisme”.

“Ahora sí habla el Khaby”.

Que a gusto echó chisme Beli con Khaby Lame en el desfile de Boss SS 26 en Milán pic.twitter.com/aU8q9HCEQZ — Ra0lin (@Ra0lin) September 25, 2025

¿Quién es Khaby Lame?

Con más de 160 millones de seguidores, el influencer se ha vuelto ampliamente popular a pesar de que en sus videos no dice una sola palabra. Es un joven senegalés que vive en Italia y es reconocido por crear clips cortos en donde muestra desconcierto ante productos y consejos.

A través del tiempo, el joven ha colaborado con marcas como Hugo Boss, Binance y el banco QNB de Oriente Medio. También ha obtenido popularidad por su inclusión en el videojuego Fortnite.