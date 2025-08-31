Belinda estalla contra su hermano porque no se sabe sus canciones: ‘¡No es eso!’ | VIDEO

Hermano de Belinda no se sabe sus canciones

Belinda es una de las princesas del pop latino, quien a lo largo de casi toda su vida ha estado presente en el entretenimiento mexicano, ya fuera como actriz, cantante o modelo, por lo que ya es un ícono en el país.

A pesar de ello, parece ser que los más cercanos a Belinda no conocen del todo sus proyectos musicales. Esto se hizo evidente cuando su hermano, Ignacio Peregrín, trató de cantar una de sus canciones más reconocidas sin éxito.

Belinda estalla contra su hermano por no saberse una de sus canciones

A través de redes sociales, se ha viralizado un video en el que podemos ver a los hermanos en un momento de cercanía. Al parecer, ella se encontraba en su casa cuando se les ocurrió que Ignacio cantara uno de sus temas musicales.

De este modo, vemos al joven tratando de interpretar ‘Pobre Niña Nice’. Es en las primeras estrofas que ella lo interrumpe y le dice “¡qué idiota, no es así, Nachito!“, lo que provoca risas.

A pesar de todo, él lo intenta varias veces más con toda la actitud hasta que llega el momento en que su hermana debe de corregirlo por algún error. Incluso, en una parte él mismo se detiene al darse cuenta de que su ritmo era equivocado.

La serie de clips termina cuando después de varios intentos ella explota y le grita “¡que no es eso!“, dejando claro que ya estaba cansada de tantos intentos sin una correcta respuesta de su hermano Ignacio.

El momento desató risas en redes sociales, quienes recordaron la famosa frase de la cantante sobre como “por respeto a la artista”, los intérpretes deben de aprenderse de manera correcta la letra de las canciones.

Asimismo, celebraron la buena relación de los hermanos y comentaron que seguramente, Nacho solo quería molestar a Belinda cantando mal una de sus canciones.

Te dejamos algunas de las reacciones en redes sociales:

"Por respeto al artista yo me aprendo la canción“.

"Nomás falte que cante una de Nodal jejeje".

“Me encanta cómo se llevan”.

"Belinda procede a enojarse en modo Poppi de los Trolls “.

“Lo hace para molestarla”.

"Se quedo sin su 25 puntos porque no es profesional y no se aprendió la letra“.