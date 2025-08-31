México y Colombia se unieron una vez más con la colaboración entre Belinda y Shakira, quienes interpretaron en el Estadio GNP Seguros anoche “Día de enero”, que se ha vuelto un himno pop. El momento impactó a los fans de las artistas, pues fue la unión de dos grandes figuras femeninas de la música en español.

La intérprete de “Heterocromía” fue invitada por la cantante originaria de Barranquilla a compartir el escenario. Como agradecimiento a este gesto, Belinda le hizo un lujoso regalo a Shakira; te contamos de qué se trata.

Shakira y Belinda cantan ‘Día de enero’ juntas en México

Shakira y Belinda se unieron la noche del sábado en el Estadio GNP Seguros para deleitar a los asistentes con el tema “Día de enero”, del álbum Fijación oral vol. 1 (2005). La colaboración generó furor en redes sociales.

La actriz y cantante mexicana Belinda, compartió fotografías de este memorable momento. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete escribió: "Shak. gracias por regalarme una de las noches más especiales compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable, espero que sigamos compartiendo más momentos así…Además una de mis canciones favoritas! Qué más le puedo pedir a la vida? Sólo agradecimiento".

En una de las imágenes Belinda aparece junto a un ramo de rosas que le envió la cantante de “Loba” y una nota donde se lee: “Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche. ¡Espero hacerte sentir como la reina que eres! Con mucho cariño, Shak”.

Este es el lujoso regalo que Belinda le dio a Shakira como símbolo de respeto

En símbolo de respeto y amor, Belinda entregó a Shakira un ramo de gran tamaño que tenía flores en tonos rosas. La actriz mexicana afirmó: “Es un detalle. Los detalles en esta vida siempre hacen la diferencia y este es para una reina como ella”.

Agregó que estaba muy agradecida con la invitación de la colombiana y explicó que el regalo incluía una nota, pero prefirió no mostrarla a la cámara y mantener el mensaje en privado.

En redes sociales los fans de las artistas expresaron que el ramo no estaba hecho con flores comunes, sino con peonias holandesas. Éstas son altamente valoradas por su belleza y son bastante costosas, por lo que el ramo fue un lujoso regalo.

Las peonias pueden simbolizar la prosperidad, el respeto, la bondad y la felicidad. Esto reflejaría la admiración que siente Belinda por Shakira.