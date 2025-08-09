José Madero en el Estadio GNP: Fechas, precio, preventa y venta de boletos

El cantautor José Madero, exvocalista de PXNDX, se prepara para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año, pues se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros. El evento marcará otro gran paso en su consolidada carrera dentro del rock mexicano contemporáneo, que en 2026 cumplirá 10 años como solista.

¿Cuándo y dónde será el concierto de José Madero?

La cita es el sábado 24 de enero de 2026, con un inicio programado a las 9:00 p.m., en el imponente Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

El cantante así lo anunció a través de sus redes sociales oficiales, donde compartió con emoción la noticia a sus fans. En los comentarios la gente expresó su orgullo por el artista, a quien han acompañado durante estos 10 años como solista.

José Madero dejó PXNDX oficialmente cuando la banda anunció un receso indefinido en diciembre de 2015, tras 15 años de trayectoria. Su último show como PXNDX fue el 28 de febrero de 2016 en la Arena Ciudad de México, como parte de la gira Hasta el Final Tour.

Apenas unas semanas después, el cantante lanzó su carrera solista. Por tanto, en mayo de 2016, estrenó su primer álbum como solista, Carmesí, dando un giro hacia un estilo más introspectivo y melódico, con canciones como “Literatura Rusa” y “Lunes 28”.

Preventa y venta general de boletos para el concierto de José Madero

La Preventa Banamex comenzará el 13 de agosto de 2025 , usualmente a partir de las 2:00 p.m.

La venta general arrancará el 14 de agosto de 2025, también desde las 2:00 p.m., a través de Ticketmaster. Es posible que haya una preventa Beyond o Priority antes de Banamex, e incluso venta Beyond desde el 11 de agosto, lo que dependerá de códigos exclusivos.

¿Cuál es el precio de los boletos para ver a José Madero en el Estadio GNP?

Por ahora, aún no se han revelado los precios oficiales para este concierto de José Madero. En tanto, se espera que se publiquen conforme se acerquen las fechas de la preventa y venta de boletos.

El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para aproximadamente 65 mil personas, incluyendo gradas y cancha. Esto promete una experiencia masiva e inolvidable para los asistentes que deseen vivir una noche increíble con José Madero.

Este concierto en el Estadio GNP será una oportunidad única para revivir éxitos como “Ella es fría”, “Algo está cambiando”, entre otros, de su discografía en solitario que ha crecido desde su álbum debut Carmesí (2016) hasta Sarajevo (2024). Además, su reciente colaboración con Mijares, “El Méndigo Día del Padre”, ha conectado con el público de manera especial.