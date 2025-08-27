Shakira: México, esta noche y siempre somos uno

La espera terminó. Shakira regresó a los escenarios de la Ciudad de México con un aullido que estremeció el Estadio GNP Seguros, inaugurando la segunda vuelta de su gira internacional y confirmando, una vez más, el lazo especial que la une con su público. Ante miles de asistentes, la colombiana ofreció un show vibrante en el que la música, la tecnología y la emoción se entrelazaron en una velada inolvidable.

La artista salió al escenario con la fuerza de siempre, dejando en claro que este reencuentro era profundamente personal. “Buenas noches CDMX, ya estoy en mi casa. Qué lindo es volver y estar en esta segunda vuelta en este país que amo tanto. Gracias por todo lo que me dan, y espero dar un gran show esta noche. La loba se reúne con su manada nuevamente”, expresó emocionada, arrancando ovaciones de una multitud que aplaudió cada palabra.

El Dato: Shakira cantó “Sombras”, de Javier Solís, acompañada del Mariachi Gama 1000. Le dedicó el tema a su papá.

El concierto estuvo marcado por una producción de primer nivel: pantallas gigantes, luces de última generación y un diseño visual que se transformaba con cada tema. Shakira acompañó esa propuesta con varios cambios de vestuario acompañados de sus movimientos de cadera, que encendieron al público en cada coreografía.

TE RECOMENDAMOS: Filme de Michel Franco Jessica Chastain sale de su zona de confort en Dreams

La sorpresa de la noche fue Danna, quien apareció en el escenario para cantar a dueto “Soltera”. La intérprete mexicana fue recibida entre gritos y aplausos, consolidando uno de los momentos más explosivos del concierto.

El repertorio viajó entre himnos y joyas personales. Además de clásicos, Shakira sumó canciones como “Si te vas”, “Antología” y “Día de enero”, que provocaron un coro masivo en el recinto.

Hubo también instantes de intimidad: con guitarra o acompañada apenas de un piano, la colombiana recordó que, más allá del espectáculo monumental, lo que sostiene su trayectoria es la autenticidad de su voz y de sus letras.

La cantante colombiana, ayer en el Estadio GNP Seguros. Fotos›Chucho Contreras

A mitad del concierto, la intérprete de “Las de la intuición” abrió su corazón con un discurso que conectó directamente con los asistentes: “Muchas gracias México por abrirme las puertas y construir esta carrera de casi 30 años”. Luego, reflexionó sobre la libertad y el amor propio: “Hay canciones que vienen a sanarnos. Recuerdo que cuando un hombre llegaba a los 40 años se le llamaba soltero de oro. ¿Cuántas solteras y solteros hay esta noche? Se puede ser feliz como sea, pero lo más importante es el amor propio y que uno se sienta libre”.

Esa cercanía se reforzó cuando afirmó: “Yo siento que México es mi casa. Mi vida no ha sido fácil estos últimos años, pero cada vez que nosotras nos caemos, nos levantamos más fuertes y resilientes”.

El clímax llegó con un mensaje que desató una ovación ensordecedora: “México, esta noche y siempre somos uno”. La frase selló un reencuentro cargado de simbolismo, donde la loba dejó claro que, pese a las adversidades, sigue de pie y reinventándose.

Con este segundo arranque de gira en México, Shakira dejó claro que su manada está dispuesta a aullar con ella cada vez que regrese. Han sido sus fans los que han logrado que haya vendido más de un millón de entradas en 26 conciertos en territorio mexicano.