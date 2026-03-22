Critican show de Soda Stereo por la calidad de la imagen de Cerati: ‘Parece un DVD’

El regreso de Soda Stereo a los escenarios con el espectáculo Ecos de Soda Stereo generó gran expectativa entre los fanáticos de la banda argentina, quienes esperaban un homenaje innovador a Gustavo Cerati.

Sin embargo, tras las primeras funciones, las redes sociales se llenaron de comentarios negativos sobre la calidad del show, especialmente por la forma en que se presentó la imagen del fallecido líder de la banda. Varias personas citaron la canción “Nada Personal” de la agrupación, haciendo referencia a lo “irreal” y “simple” que lucía el fallecido vocalista.

Critican show de Soda Stereo por la calidad de la imagen de Cerati: ‘Parece un DVD’

Ecos de Soda Stereo inició hace unos días en Buenos Aires, Argentina, se trata de una gira que recorrerá diversas ciudades, incluyendo Ciudad de México y Monterrey.

Pese a la emoción de corear éxitos como “Cuando Pase el Temblor” o “La Ciudad de la Furia”, algunos asistentes al show señalaron en redes sociales que lo que se había anunciado como un holograma del fallecido vocalista Gustavo Cerati terminó siendo únicamente una proyección en pantalla.

Lejos de la experiencia inmersiva que se esperaba, la imagen fue calificada como poco realista y decepcionante.

Con la autoridad moral que me da el haber hecho la fila para despedir a Cerati, vengo a spoilearles que el show #EcosDeSodaStereo es un gran FRAUDE. pic.twitter.com/dR00ilnI4V — ♡ marie 🇦🇷👩🏼‍💻 🇮🇹 🐝 (@mariesolamente) March 22, 2026

Pero la crítica no se limitó a la representación de Cerati. Muchos señalaron que Zeta Bosio y Charly Alberti, los miembros sobrevivientes de la banda, aparecieron en escena con poca energía, e incluso hubo momentos en los que ni siquiera estaban presentes en el escenario.

Para varios seguidores de la banda de rock, la propuesta quedó muy por debajo de lo prometido y se sintieron defraudados por pagar una entrada para ver lo que describieron “parece un DVD”. Incluso mucha gente citó en redes la canción “Nada Personal” de Soda, pues comentaron “busco calor en esa imagen de video”.

Algunos comentarios hechos por fans de Soda Stereo en redes sociales son: