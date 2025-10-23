Soda Stereo en México: Fechas, preventa, venta y precio de boletos

“¡Hola México lindo!“, inició el post con el que anunció Soda Stereo que próximamente dará conciertos en México. La noticia impactó de inmediato a los seguidores de la banda argentina de rock, quienes, pese a los años, se han mantenido fieles a Charly, Gustavo y Zeta.

La gira que lleva el nombre de ECOS, incluye fechas en otros países latinoamericanos como Chile, Perú, además de su natal Argentina, donde programaron ocho fechas, luego de alcanzar el sold-out en, al menos, siete conciertos.

La agrupación escribió en redes sociales que “no es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo". Lo que entusiasmó más a sus fanáticos.

“Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre”, se añadió.

Si deseas entonar éxitos como “Cuando Pase el Temblor”, “Trátame Suavemente” o “Entre Caníbales”, descubre aquí cuándo sale la preventa y la venta general de boletos, así como las ciudades en las que Soda se presentará y los posibles precios.

Soda Stereo en México: Fechas

Por el momento, Soda Stereo tiene tres fechas programadas para México en 2026, en tres ciudades consideradas las más importantes del país. Estas son:

El 14 de abril en el Palacio de los Deportes, CDMX.

El 18 de abril en el Auditorio Telmex, en Guadalajara.

El 21 de abril en el Auditorio Banamex de Monterrey.

Preventa y venta general de los boletos para el concierto de Soda Stereo en México

La preventa de boletos para el concierto de Soda Stereo en México estará disponible sólo para clientes Banamex a partir del lunes 27 de octubre a las 11:00 am.

Mientras tanto, la venta general se abrirá desde el martes 28 de octubre, también a las 11:00 am. La banda argentina informó que las entradas únicamente se pueden conseguir en el sitio oficial de Ticketmaster: ticketmaster.com.mx.

Precio de los boletos

Los precios oficiales de los boletos para el concierto de Soda Stereo en México aún no han sido anunciados y es probable que se den a conocer hasta el inicio de la preventa.

Sin embargo, considerando los costos de otros eventos realizados con anterioridad en los mismos recintos, se estima que las entradas podrían tener un rango aproximado de entre $850 y $4,300 pesos mexicanos.

Toma en cuenta que estas cifras son sólo una proyección basada en experiencias previas y podrían variar una vez que se publique la información oficial sobre la venta de boletos. Te recomendamos mantenerte al pendiente del sitio web oficial de Ticketmaster.