Kase. O consentirá a México en su próximo show en el Auditorio Nacional

Uno de los raperos más importantes y sobresalientes del habla hispana visitará nuestro país en los próximos días: Kase.O. Derivado de este show, el artista compartió el amor que tiene por México, además de revelar el trabajo que habrá detrás de tal presentación, así como una sorpresa que sus seguidores llevan esperando desde 2010.

El MC de origen español aceptó y se disculpó porque con esta gira no visitará otros países de Latinoamérica como hubiese querido. Sin embargo, expresó su satisfacción por elegir a México como parte de su tour, pues aseguró que la efusividad del público mexicano es única y que se ha mantenido a lo largo de los años a pesar del paso de las generaciones.

“Yo quise que se incluyera México en esta gira para enfocarnos únicamente en este público. Dejé fuera a ciudades como Medellín, Santiago o Buenos Aires, pero esto se debió al tiempo. En estos momentos el tiempo que tengo para hacer la gira es más corto del que me gustaría, así que le voy a regalar un show único a los fanáticos mexicanos”, compartió Kase. O en conferencia de prensa virtual.

Respecto al espectáculo, Javier Ibarra (A.K.A. Kase. O) compartió que en este periodo del año experimentó con la producción de eventos, por lo que compartirá un show con algunas luces especiales, fuego e ilustraciones en las pantallas. Además, el rapero aseguró que, al celebrar 33 años de trayectoria, tuvo que hacer un repaso para agregar las canciones que le gustaría interpretar.

“Estoy muy emocionado de regresar a México porque voy a presentar algunas canciones que no se han escuchado en vivo antes. Tuve que hacer un repaso por los tracks para decidirme, pero sin duda se van a escuchar algunos clásicos de la banda o de mi disco El Círculo”, compartió.

Respecto a su presentación, el rapero se mostró emocionado de que su compañero de grupo, Sho Hai, sea el telonero del espectáculo, pues tantos años en la música, les dejo una complicidad que se puede apreciar en el escenario.

“El concierto lo tengo pensado como una línea evolutiva de mi vida, por eso el invitadazo a abrir el show. En su presentación tenemos pensado participar ambos en algunas canciones”, detalló.

Por último, Kase. O señaló que no descarta la posibilidad de que el siguiente año se reúna su banda los Viol… Del Verso, luego de su separación en 2010.

“No descartamos una gira de reencuentro de Viol… del Verso, de hecho, está en nuestra agenda del siguiente año. Ahora ya estamos todos los miembros al 100 para hacerla, pero estamos esperando el momento perfecto para reencontrarnos”, concluyó.