Christian Nodal reacciona a críticas por no agradecer a Ángela Aguilar en los Latin Grammy | VIDEO

Christian Nodal reacciona a críticas por no agradecer a Ángela Aguilar en los Latin Grammy

Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán, después de que resultó no vinculado a proceso en su disputa legal contra Universal Music. En su encuentro con los medios por su aparición en el juzgado, el artista se tomó unos momentos para hablar con la prensa.

En ese sentido, Christian Nodal habló de otra de sus polémicas recientes, al contar que sí mencionó a Ángela Aguilar durante su discurso de aceptación en los Latin Grammy, aunque no de la forma directa que muchos esperaban.

Nodal aclara porqué ‘ignoró’ a Ángela Aguilar en los Grammy

Fue en medio de su encuentro con la prensa que él dejó claro lo que muchos teorizaban. Es decir, que no mencionó a la artista de regional mexicano porque incluía a la famosa con su familia de manera general.

“Lo que no se le tiene que olvidar a la gente es la familia. Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija, mis padres, mis hermanos son mi familia”, comentó brevemente.

Después, agregó: “Yo he estado muy cansado. Esa misma noche tenía un show y seguí por tres noches seguidas. Me encantaría tener los mejores discursos, pero yo improviso mucho”, comentó. Además, dijo que “más de una persona se merecían un discurso especial” y finalizó “para mí fue muy fácil decir familia”.

Las redes sociales no perdonaron el momento y enseguida salió la réplica de los Internautas:

"Los cigarros y el tequila también son de su familia, por eso tuvieron mención especial“.

“Hasta que menciona a Inti”.

“Ella iba incluida en la raza latina”.

“Ay por favor, si tuvo tiempo de decir cigarrillos, también podía decir Ángela o mi esposa“.

Así fue el momento de Christian Nodal en los Latin Grammy

Y es que fue el pasado 13 de noviembre que el cantante ganó el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y su discurso era uno de los más esperados, sobre todo porque en anteriores ediciones, había dedicado bonitos mensajes a Belinda y Cazzu, que lo acompañaron en las veladas cuando fueron novias de él en su respectivo tiempo.

Sin embargo, en su mensaje, ‘El Forajido’ no habló directamente de su esposa en ningún momento. A falta de palabras tiernas, agradeció a su familia y hasta a los cigarrillos y al tequila antes que a su pareja.

Las cámaras no tardaron en captar el rostro de Ángela Aguilar, que usuarios de redes sociales calificaron como de desilusión ante el poco romance de Christian Nodal. Incluso, captaron un momento de aparente tensión entre los dos después del triunfo del cantante de ‘mariacheño’.