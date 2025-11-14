Captan a Ángela Aguilar furiosa con Nodal por ignorarla en los Latin Grammy | VIDEO

Christian Nodal evitó mencionar a su esposa Ángela Aguilar durante su discurso de aceptación por el premio al Mejor Álbum de Regional Mexicano. Al parecer, esta acción le podría haber generado un problema con su pareja.

Y es que más allá de las burlas en redes sociales y que hayan revivido los momentos en que Christian Nodal incluía a Belinda o a Cazzu en sus discursos de aceptación, durante la ceremonia de los Latin Grammy 2025 notaron lo que muchos califican como un desplante de Ángela Aguilar con su esposo.

Nodal mencionó a los tequilas y a los cigarros pero no mencionó a Ángela Aguilar en su agradecimiento del Grammy JAJAJAJAJAJAJAJA SU CARA FUE CINE JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/AlkRhpRKZc — 𝐊𝐀𝐓𝐈𝐄 ✦ (@katievelazqz) November 14, 2025

Y es que para muchos, desde que él daba su discurso, era evidente cierta inconformidad de parte de la mujer, quien sonreía pero según quienes ven los videos, también dejaba en evidencia que estaba decepcionada de no ser mencionada.

Ángela Aguilar, furiosa con Nodal

El video en el que aseguran que es evidente la molestia de la famosa es uno donde Nodal regresa tras recibir su premio y saluda a su suegro Pepe Aguilar, quien le dice algo y lo toma con fuerza por un momento.

Después, el intérprete de ‘X Perro’ regresa a su lugar junto a Ángela Aguilar, quien lo mira con una expresión seria y le dice algo brevemente mientras dirige su mirada a otro sitio.

Cuando lo mira, alguien de la fila de atrás lo saluda y él reacciona, ante lo que ella hace una cara que puede ser calificada como de molestia. Es entonces que ella está por sentarse y su papá les indica que es momento de retirarse.

Ella asiente, y hace un gesto con su falda antes de levantarse de golpe y comenzar a caminar con una expresión seria frente a su esposo. Él trata de recoger la parte de atrás de su vestido y ella se detiene.

Después de dar unos pasos, ella jala su vestido y lo sostiene sola, después de mirar por un segundo a Noda, quien se limita a soltar el atuendo y seguir a sus acompañantes.

En seguida, el momento generó controversia y dio de qué hablar, entre quienes se comienzan a compadecer de Ángela Aguilar y quienes se burlan de ella, además de lo que aseguran que Christian Nodal ‘ya se aburrió’ de su esposa. Te dejamos algunas reacciones: