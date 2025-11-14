Los Latin Grammy 2025 se celebraron ayer y nos dejaron momentos sorprendentes. Uno de ellos fue donde Christian Nodal acaparó la atención de millones, especialmente porque competía en la misma categoría que su suegro, Pepe Aguilar.

Finalmente, el ganador al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi fue Christian Nodal, quien se puso de pie para recibir el reconocimiento, momento en el que su esposa Ángela Aguilar lo felicitó con un beso y un abrazo.

No obstante, ella brilló por su ausencia en el discurso de agradecimiento del sonorense, algo que contrastó con años anteriores, cuando Nodal dedicaba unas palabras a sus entonces parejas, Cazzu y Belinda. Al bajar del escenario, Ángela lo observó con evidente molestia. Te mostramos cómo se vivió el tenso momento.

TE RECOMENDAMOS: Edición 26 Lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2025

Nodal ignora a Ángela Aguilar en su discurso del Grammy: ‘Ella se quedó esperando’ | VIDEO

Tras ser anunciado como ganador del Grammy al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, Nodal subió al escenario, tomó el premio y dedicó unos momentos para agradecer a todas las personas que, según él, han sido clave en su vida y en la realización del álbum ¿Quién + Como Yo?, lanzado este 2025.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el cantante enfocó su discurso en reconocer a su equipo de trabajo y al público latino, a quienes atribuyó gran parte de su éxito. No obstante, muchos esperaban que mencionara de manera especial a su esposa, ya que en otros años solía dedicar sus premios a quienes eran sus parejas.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó.

Mientras decía esto, las cámaras de la transmisión de los premios Grammy enfocaron a Ángela Aguilar, esposa del cantante. Poco a poco la cara de felicidad de la joven fue cambiando a una de desilusión.

Al terminar su participación en el escenario, Nodal regresó a su lugar, junto a su esposa y su suegra, además de con Leonardo y Pepe Aguilar.

Nuevamente el cantante de “Botella Tras Botella” recibió abrazos y apretones de mano de la familia de Ángela, pero ella se mantuvo seria, con las manos cruzadas e incluso con expresiones de molestia que pudieron derivar de la omisión de Nodal.

Que humillante, Ángela Aguilar está soportando porque ella ganó y su inmadurez no la deja tener dignidad. pic.twitter.com/kbbRNuCWWO — 𝐊𝐀𝐓𝐈𝐄 ✦ (@katievelazqz) November 14, 2025

Algunos comentarios en redes como Instagram y TikTok fueron: