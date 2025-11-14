La edición 2025 de los Latin Grammy, celebrada este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tuvo a Bad Bunny como uno de los grandes protagonistas. El artista puertorriqueño llegó como el máximo nominado con 12 menciones, posicionándose como una de las figuras centrales de la gala.
Al final de la noche obtuvo cinco galardones: Álbum del Año, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.
Otro de los nombres destacados fueron los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, quienes ganaron notoriedad internacional gracias a su Tiny Desk de NPR. En su debut en los Latin Grammy consiguieron 10 nominaciones y también se alzaron con cinco premios, todos ellos entregados antes de la transmisión televisada, entre los que se incluye Mejor Álbum de Música Alternativa.
Además, las y los artistas mexicanos no se quedaron atrás. Natalia Lafourcade ganó dos premios en las categorías Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Cantautor. Por otro lado, Los Tigres del Norte se galardonaron en Mejor Álbum de Música Norteña y Mejor Canción Regional Mexicana.
Lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2025
Grabación del Año
- Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
Canción del Año
- “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G
Mejor Nuevo Artista
- Paloma Morphy
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Bogotá, Andrés Cepeda
Mejor Canción Pop
- “El Día Del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- “Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
- “DtMF”, Bad Bunny
Mejor Interpretación Reguetón
- “Voy A Llevarte Pa PR”, Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- “Fresh”, Trueno
Mejor Canción Urbana
- “DtMF”, Bad Bunny
Mejor Álbum de Rock
- Novela, Fito Páez
Mejor Canción de Rock
- “Sale El Sol”, Fito Páez (EMPATE)
- “La Torre”, Renee (EMPATE)
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Ya Es Mañana, Morat
Mejor Canción de Pop/Rock
- “Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Canción Alternativa
- “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Salsa
- Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- Novato Apostador, Eddy Herrera
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Raíces, Gloria Estefan
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Puñito De Yocahú, Vicente García
Mejor Canción Tropical
- “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G
Mejor Álbum Cantautor
- Cancionera, Natalia Lafourcade
Mejor Canción Cantautor
- “Cancionera”, Natalia Lafourcade
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda
Mejor Álbum de Música Tejana
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido
Mejor Álbum de Música Norteña
- La Lotería, Los Tigres Del Norte
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Palabra De To’s (Seca), Carín León
Mejor Canción Regional Mexicana
- “La Lotería”, Los Tigres Del Norte
Mejor Canción de Raíces
- “Aguacero”, Luis Enrique y C4 Trío
Compositor del Año
- Edgar Barrera
Productor del Año
- Rafa Arcaute y Federico Vindver (EMPATE)
- Nico Cotton (EMPATE)
Mejor Video Musical Versión Corta
- “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Video Musical Versión Larga
- “Papota” (Short Film), CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Música para Medios Visuales
- Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix), Camilo Sanabria