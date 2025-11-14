Lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2025

La edición 2025 de los Latin Grammy, celebrada este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tuvo a Bad Bunny como uno de los grandes protagonistas. El artista puertorriqueño llegó como el máximo nominado con 12 menciones, posicionándose como una de las figuras centrales de la gala.

Al final de la noche obtuvo cinco galardones: Álbum del Año, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.

Otro de los nombres destacados fueron los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, quienes ganaron notoriedad internacional gracias a su Tiny Desk de NPR. En su debut en los Latin Grammy consiguieron 10 nominaciones y también se alzaron con cinco premios, todos ellos entregados antes de la transmisión televisada, entre los que se incluye Mejor Álbum de Música Alternativa.

Además, las y los artistas mexicanos no se quedaron atrás. Natalia Lafourcade ganó dos premios en las categorías Mejor Álbum Cantautor y Mejor Canción Cantautor. Por otro lado, Los Tigres del Norte se galardonaron en Mejor Álbum de Música Norteña y Mejor Canción Regional Mexicana.

Lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2025

Grabación del Año

Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Canción del Año

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G

Mejor Nuevo Artista

Paloma Morphy

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá, Andrés Cepeda

Mejor Canción Pop

“El Día Del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

“Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

“DtMF”, Bad Bunny

Mejor Interpretación Reguetón

“Voy A Llevarte Pa PR”, Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

“Fresh”, Trueno

Mejor Canción Urbana

“DtMF”, Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock

Novela, Fito Páez

Mejor Canción de Rock

“Sale El Sol” , Fito Páez (EMPATE)

“La Torre”, Renee (EMPATE)

Mejor Álbum de Pop/Rock

Ya Es Mañana, Morat

Mejor Canción de Pop/Rock

“Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Mejor Álbum de Música Alternativa

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Canción Alternativa

“#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Salsa

Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Novato Apostador, Eddy Herrera

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Raíces, Gloria Estefan

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Puñito De Yocahú, Vicente García

Mejor Canción Tropical

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G

Mejor Álbum Cantautor

Cancionera, Natalia Lafourcade

Mejor Canción Cantautor

“Cancionera”, Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido

Mejor Álbum de Música Norteña

La Lotería, Los Tigres Del Norte

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Palabra De To’s (Seca), Carín León

Mejor Canción Regional Mexicana

“La Lotería”, Los Tigres Del Norte

Mejor Canción de Raíces

“Aguacero”, Luis Enrique y C4 Trío

Compositor del Año

Edgar Barrera

Productor del Año

Rafa Arcaute y Federico Vindver (EMPATE)

Nico Cotton (EMPATE)

Mejor Video Musical Versión Corta

“#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Video Musical Versión Larga

“Papota” (Short Film), CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Música para Medios Visuales