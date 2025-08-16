Ca7riel Y Paco Amoroso se consagran con el Papota Tour en México

Luego de estallar en popularidad en plataformas digitales y en escuchas a nivel mundial, con poco menos de un millón de seguidores (según Spotify), Ca7riel y Paco Amoroso llegaron a la CDMX, al Palacio de los Deportes, de la mano de su gira Papota, misma que los llevará a visitar diferentes países de Latinoamérica. Felices, ambos artistas ofrecieron un espectáculo completo en el Domo de Cobre.

La popularidad del grupo relució en el Palacio de los Deportes, pues éste estuvo a reventar. El dúo deleitó a 18 mil personas, quienes ayudaron a los cantantes a lograr un sold out en el foro ubicado en la colonia Granjas México.

El Dato: los cantantes ganaron fama internacional a raíz de su presentación en Tiny Desk en 2023. El video ya suma más de 40 millones de reproducciones en YouTube.

La gran cantidad de gente incluso impresionó a Paco Amoroso, pues celebró el crecimiento de su proyecto en México, algo que agradeció al público: “Ver a tanta gente nos llena de alegría. No lo puedo creer, hace un año tocamos para mil personas, y ahora estamos acá ante toda esta gente. Volveremos siempre que quieran”.

Para la visita a tierra azteca, Ca7riel y Paco Amoroso prepararon una producción atractiva para todos. En el escenario lucían dos bustos inflabes. Uno de ellos, representando a Paco Amoroso y el otro de Ca7riel. A su lado, siete músicos que los acompañaron en todo momento.

El dúo hizo estallar el Palacio de los Deportes y sus 18 mil lugares con éxitos como “Sheesh”, “Supersónico” y “Polvo”, por mencionar algunos. Estas canciones provocaron descontrol entre la gente. El público no paró de cantar y saltar a ritmo de la música, fieles a la provocación de Ca7riel, quien no se cansaba de saltar.

“Vienen a dejarse llevar. ¡Vamos!”, gritaba eufórico Ca7riel para emocionar a los asistentes.

El show avanzó y, para complacer a los espectadores, el dúo preparó sus mayores éxitos. Canciones como “El único”, “Mina” y “Día del amigo”, fueron las que cerraron su presentación de la gira Papota en CDMX. Los fans gritaron y corearon las composiciones de los argentinos, quienes con este tour visitarán ciudades de Brasil y Chile.

el Concierto que los fans siempre soñaron. Luego de la musical y colorida presentación del dúo argentino, Griselda Celis, de 22 años declaró a La Razón de México que este concierto fue más de lo que ella esperó. “Es increíble la energía que traen los dos, estuve esperando por esto días”, declaró mientras acomodaba su cabello, despeinado por el ajetreo.

Además, la amiga de Griselda celebró que esta fecha fuera su primer concierto en la vida, que coincidió con la semana de su cumpleaños, el domingo 17 de agosto. Algo que, de acuerdo con sus palabras, jamás olvidará.

Y es que el fanatismo por los intérpretes llevó a los fans a spoilearse un poco el concierto, como Greta Zavala, quien confesó antes del show que buscó presentaciones del dúo. “Espero que traigan todo el espectáculo que ya vi en Internet, porque antes de venir, me chuté algunos videos de sus conciertos”, explicó a este diario la joven.

Para su pareja, Víctor Brito, esta noche significa un paso importante para el dúo, pues expresó que, aunque rápido, su crecimiento es increíble. “La vez anterior, como teloneros, tocaron ante pocas personas, y ahora están en el Palacio de los Deportes, es increíble lo que hacen”, compartió.