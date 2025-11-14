Bad Bunny corona éxito en los Latin Grammy

BAD BUNNY, ayer, al ganar su primer premio a Álbum del Año en los Latin Grammy.

La edición 26 de los Latin Grammy, celebrada ayer en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, dejó una fotografía clara del momento que vive la música en español: diversidad, expansión y un choque vibrante entre tradición y modernidad. En el centro de esa postal brilló Bad Bunny, quien llegó como máximo nominado con 12 candidaturas y terminó llevándose cinco gramófonos, entre éstos el de Álbum del Año por su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

En dicho material celebra a la cultura de Puerto Rico, conecta el pasado y el presente y conjuga desde la salsa hasta el urbano, el reguetón, la plena, el dembow y otros géneros. Además de introducir temas como la gentrificación, la importancia de valorar a quienes amamos, la migración y el desamor.

EL BUKI y Karol G cantaron a dueto. ı Foto: AP

El Dato: Carín León ganó el gramófono a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Palabra De To’s (Seca).

“Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica, y especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde vengan, nunca olviden de dónde vienen, pero sin olvidar pa’ dónde van”, dijo Bad Bunny al recibir el máximo premio. Agregó que “hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música”.

El puertorriqueño también se llevó los gramófonos a Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.

RAPHAEL fue ovacionado durante la velada. ı Foto: AP

Aunque el foco mediático lo tenía Benito, la mayor sorpresa vino del sur: el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso debutó en los Latin Grammy con 10 nominaciones y salió del recinto con cinco premios, todos anunciados fuera de la transmisión televisada. Entre ellos destacó Mejor Álbum de Música Alternativa, un reconocimiento que confirma su consolidación como una de las propuestas más frescas y rupturistas de la escena hispanohablante.

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizó Alejandro Sanz, quien ganó el premio a Grabación del Año por “Palmeras en el Jardín”, imponiéndose ante varios favoritos. El español subió al escenario con humor y complicidad: “Perdona, Benito, que te lo he robado”, dijo al recibir el reconocimiento, arrancando risas y aplausos del público, ya que Bad Bunny competía con “DtMF”. Su victoria reafirma el peso histórico del cantautor dentro de la Academia Latina y su vigencia en un panorama dominado por artistas jóvenes.

CA7RIEL y Paco Amoroso durante su número. ı Foto: AP

La colombiana Karol G, otra de las favoritas del público, obtuvo también un gramófono esencial: Canción del Año por “Si antes te hubiera conocido”, tema que ha dominado plataformas y listados durante meses.

Aprovechó para dar un mensaje poderoso: “Hay muchas personas en la casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente buenas o profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, del ruido. Cuando uno se olvida de la calificación del otro, queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace”, dijo como respuesta a las críticas que ha recibido.

LOS TIGRES del Norte cantaron “La Lotería”. ı Foto: AP

El regional mexicano, por su parte, vivió una noche de alta visibilidad. Artistas como Carín León, Christian Nodal, Iván Cornejo, DannyLux y Pepe Aguilar reforzaron la presencia del género en actuaciones, nominaciones y premios, reflejando una expansión que ya no es tendencia, sino realidad.

La ceremonia también abrió espacio a la tradición y la innovación con nuevas categorías. La introducción de Mejor Canción de Raíces reconoció piezas que recuperan y honran la herencia cultural latinoamericana; el primer premio fue para Luis Enrique y C4 Trío. A ello se sumó Mejor Música para Medios Visuales, que distinguió la banda sonora de la serie Cien años de soledad, una producción que ha llevado a nuevos públicos la obra de Gabriel García Márquez.

ALEJANDRO Sanz ganó en Grabación del Año. ı Foto: AP

El momento más solemne vino con el reconocimiento a Raphael como Persona del Año, el honor más alto de la Academia Latina de la Grabación. Su trayectoria, que supera seis décadas, fue celebrada con una ovación que recordó su impacto generacional y su influencia en la música de habla hispana.

Asimismo, Los Tigres del Norte mostraron el lado crítico sobre lo que ocurre con los migrantes latinos en Estados Unidos, al cantar el tema “La Lotería”, en el que proyectaron las múltiples manifestaciones contra las redadas y las políticas antiinmigrantes del actual Gobierno del presidente Donald Trump.