Ángela Aguilar revela la fecha de su boda religiosa con Christian Nodal | VIDEO

Ángela Aguilar revela la fecha en la que será su boda religiosa con Christian Nodal

Ángela Aguilar ha confirmado la fecha en la que se casará con Christian Nodal en su boda religiosa. A pesare de que los artistas ya están casados, las ceremonias que tuvieron anteriormente solamente habían sido legales.

Fue en julio de 2024 que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en México, aunque hace unos meses el cantante de regional mexicano confesó que se había casado con la famosa desde que viajaron a Roma en el mes de mayo de dicho año.

A pesar de las críticas y señalamientos que recibe la pareja de manera constante, parece que siguen muy enamorados y están dispuestos a formalizar su unión, ahora de manera religiosa.

Ángela Aguilar se casará con Nodal en mayo

En un encuentro con sus seguidores después de du concierto, la intérprete de ‘Nadie se va como llegó’ pidió “¡vayan a mi boda, me voy a casar! En mayo" con una voz aguda, la famosa reveló aquel importante detalle.

El público comenzó a aplaudir y ella agregó “por la iglesia, sí”, mientras seguía firmando autógrafos y permanecía atenta, una forma de ser muy diferente a otras ocasiones en las que parece ignorar a sus fans. Cuando uno le pide ser su padrino, ella hace un gesto y le dice “a ver si te deja mi marido”.

El breve clip desató todo tipo de comentarios, desde quienes se burlaban porque a Nodal le da tiempo de hacer de todo en el mes de mayo, hasta por quienes aseguran que Ángela lo dijo para desviar la atención del poco éxito de su gira. Te dejamos algunas reacciones:

"Weeeee recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muuuuuuuchas cosas“.

“Se moría por escupirlo, por eso invitó a sus disquete fans jsjsaja".

“Por eso la odiamos, por presumida”.

“En mayo si se organiza Nodal hasta se divorcia”.

“¿Creen que Nodal dure de aquí a mayo?“

“Como si de verás los fuera a invitar, solo lo dijo porque de alguna manera tenía que dar la noticia y desviar su fracaso”.

¿Qué hizo Nodal en mayo?

Fue hace unos meses durante la entrevista de Nodal con Adela Micha que el cantante reveló todo lo que hizo en mayo del 2024. En ese sentido, compartió la cronología del fin de su relación con Cazzu hasta su boda con Ángela.

El Forajido reveló que terminó definitivamente con Cazzu el 8 de mayo, pero que días después empezó a salir con Ángela Aguilar el 14 de mayo y para el día 24 de mayo ya se estaba yendo de viaje con ella a Roma para ir a casarse en esa ciudad de Italia.

De este modo, exhibió que a Christian Nodal solo le tomó 15 días poner fin a la relación con la madre de su hija, comenzar una nueva y casarse en un lapso de tiempo que para muchos, es ridículamente corto.