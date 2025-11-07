Confirman que Ángela Aguilar regaló boletos para sus conciertos: ‘Gratis y ni así llenó’ | VIDEO

Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán por el inicio de su gira Libre Corazón Tour, ya que desde hace semanas, señalaban que la artista no había logrado agotar los boletos para sus presentaciones y que al contrario, sobraban bastantes asientos.

En redes sociales, no tardaron en salir los videos donde mostraban líneas de butacas vacías durante la presentación de Ángela Aguilar, donde se mostraba que a pesar de que su concierto en Dallas, texas, ya había iniciado, el recinto no estaba lleno, a pesar de que tampoco estaba dispuesto para su máxima capacidad.

🚨 Angela Aguilar , Fracaso :

Porque ya salieron los videos de su concierto en Texas.

🤡

Era para iniciar su tour y su nuevo disco cantando "Llorona, llorona", pero al final canceló varias fechas y el primer concierto fue así.

😴

Junte más gente yo cuando me atropellaron.

🫣#RT… pic.twitter.com/0hc6ngFCpL — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 7, 2025

La artista había cancelado varias fechas anteriores a la de este 6 de noviembre, ante lo que el público señaló que aquello se debió a que la famosa no había llenado las fechas eliminadas y parece que tampoco las que siguen en pie.

Ángela Aguilar admite que regalaron boletos para su gira

Después de mostrar los videos del concierto, en redes sociales comenzaron a especular que los asistentes del evento habían recibido los boletos regalados o incluso que les pagaron por ir al mismo, aunque esto último no ha sido confirmado.

En una breve entrevista de El Show de Piolín tras su presentación en Texas, el conductor agradeció a la artista porque regalarán boletos para toda la gira “para que la conozcan” como artista. “Va a estar increíble, no se la pueden perder. Les va a encantar”, reaccionó ella.

Cabe mencionar que a pesar de que es normal que algunos boletos sean considerados para dar a la prensa y realizar ese tipo de actividades tipo giveaway, en esta ocasión hay boletos de sobra para ver a la famosa todavía disponibles para comprar en Ticketmaster.

La realidad es que la esposa de Christian Nodal admitió que regaló varios boletos para su concierto reciente y también lo hará para el resto de su gira. Esta declaración frontal sorprendió a muchos y generó nuevas burlas en redes sociales, con mensajes como los siguientes:

“Fue un evento triste, estaba tan vacío, el concierto no duró mucho y tardo en salir al escenario“.

“Con razón las que entrevistaron ni sabían que decir“.

“Es cara de desdén, no está contenta ni satisfecha”.

“Gratis y ni así llenó”.

“¿En serio va a seguir con sus conciertos vacíos?"

“Ella soñando ser exitosa”.

Cabe mencionar que este era el primer concierto de Ángela Aguilar en solitario, ya que antes de ello, solo se había presentado en conjunto con su familia. Ante ello, la famosa admite que hubo detallitos en su presentación que podrían ajustarse en el resto de sus conciertos en Estados Unidos.