La participación de Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025 no pasó desapercibida, lamentablemente en esta ocasión no fue precisamente por su desempeño en la alfombra roja, sino por las duras críticas que recibió en redes sociales debido a su look.

La joven cantante, conocida por su estilo elegante y atuendos que resaltan la cultura mexicana en eventos internacionales, sorprendió al aparecer vestida con una propuesta más arriesgada que no terminó de convencer al público.

Ángela Aguilar recibe críticas por su look en los Grammys 2025

Para la gala de los Grammys 2025, Ángela Aguilar eligió un vestido naranja de apariencia satinada, con la espalda completamente descubierta y un corte que dejaba a la vista parte de su abdomen.

La pieza tenía una textura tipo seda, llamó la atención por su color vibrante y su caída ligera. Para complementar el atuendo, la cantante optó por unas zapatillas cuadradas en color blanco, uñas largas también blancas y un maquillaje en tonos bronce, buscando un acabado cálido y luminoso.

Sin embargo, fue su peinado el que más controversia generó. Ángela Aguilar lució su característico cabello negro en un estilo “wafleado” que caía por debajo de los hombros. Aunque la intención parecía ser un look fresco para la premiación en Las Vegas, para muchos usuarios este detalle fue el que terminó por arruinar el conjunto.

Otros usuarios afirman que el estilo del vestido no favorecía su figura y no combinaba con el atuendo de Nodal, quien visitó un traje color gris y una camisa negra.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en la alfombra roja de los Latin Grammys 🧡🩶 pic.twitter.com/rwzyj9R8dn — Ángela Aguilar VIP’s 🇲🇽 (@angelitaas_vip) November 14, 2025

Las críticas no tardaron en viralizarse. Ángela Aguilar recibió comentarios como “Sus estheticians la odiannnn”, “Su pelo se ve mal, pero el vestido está lindo” y “Se le ve todo tieso y feo el cabello”, lo que mostró la desaprobación de buena parte del público.

Incluso algunos usuarios compararon su estilo de maquillaje con el de la influencer mexicana, señalando que “la maquillaron como Yerimua”.

No obstante, sus fans más fieles señalaron que el look de la cantante de “Qué Agonía” era perfecto para los Grammys 2025 y que lucía su esbelta figura.

No es la primera vez que la artista y esposa de Christian Nodal es criticada por sus atuendos. En febrero de este año, durante su participación en la alfombra roja de los premios Lo Nuestro, Ángela Aguilar fue comparada por el público con Belinda, expareja de su marido.

Pese a los comentarios, la pareja lució bastante acaramelada.