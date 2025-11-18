Se le levanta el top a Belinda y no deja nada a la imaginación: ‘Mientras se vea sexy, todo bien’ | VIDEO

Se le levanta el top a Belinda y no deja nada a la imaginación

Belinda sorprendió a sus seguidores en su último concierto, donde tuvo un accidente de vestuario que no dejó nada a la imaginación. A la artista se le levantó el top cuando estaba frente al escenario y causó furor por su actitud relajada.

Se le levanta el top a Belinda

A través de redes sociales, se hizo viral un video en el que podemos ver a Belinda hablando con su público cuando ellos le quieren hacer notar que de su top plateado sobresale parte de uno de sus pechos, ante lo que ella reacciona con resignación.

Belinda casi desata el caos en la Feria de Querétaro 😳✨

Su top estuvo a nada de traicionarla en pleno show, pero los fans la salvaron.

Entre risas, soltó: “Ya sé que se me sale la bubi… mientras se vea sexy, todo bien”.

El momento se volvió ultraviral, entre aplausos, risas y… pic.twitter.com/kvLxAXbVEy — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 18, 2025

“Ya sé, ya sé que se me sale la bubi, ¿Qué hago?“, pregunta antes de acomodarse el pecho para evitar que sobresalga tanto y luego bromea al decirle a esa parte de su cuerpo ”¿tu te quieres salir!“, lo que provoca risas.

Después, la también actriz se para derecha, pero indica que no puede estar todo el concierto así. “Ahorita lo vamos a solucionar. ¿Pero se ve sexy? Mientras se vea sexy, todo está bien“, aseguró generando la ovación de los presentes.

“Más perra más bitch”, finalizó, con lo que hizo referencia a una de las canciones de su álbum Indómita, por lo que comenzó a sonar la canción que interpreta junto a Neton Vega.

El momento generó gran reacción por parte del público. En ese sentido, alabaron al actitud despreocupada y juguetona de Belinda a pesar de que se vio comprometida su intimidad frente al escenario por el error en el vestuario que casi deja al aire su pecho.

Te dejamos algunas reacciones