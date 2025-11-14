Marco Antonio Solís le reclama a Bad Bunny: ‘Nunca me invitaste’ | VIDEO

Los Latin Grammy 2025 reunieron a decenas de artistas de talla internacional, que vivieron encuentros únicos entre ellos. Uno de los más comentados de la noche fue una breve conversación de Bad Bunny con Marco Antonio Solís ‘El Buki’.

Durante la velada de los Latin Grammy 2025, Bad Bunny triunfó al llevarse a casa varios de los galardones, incluyendo el de álbum del año. Sobre ello, destacó el mensaje patriótico de su material discográfico: “Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra, nosotros escogemos la música”, dijo.

‘El Buki’ le reclama a Bad Bunny por no invitarlo a la casita

En video, fue captado el momento en que Marco Antonio Solís ‘El Buki’ y Benito Martínez Ocasio, nombre real del rapero, se dieron un abrazo, pero durante el tierno momento también hubo un reclamo por parte del intérprete de ‘Si no te hubieras ido’.

Y es que hay que recordar que el cantante de ‘Ojitos lindos’ hizo una residencia en Puerto Rico de varias semanas, donde invitó a diversas celebridades que se pasaron la presentación en el enorme escenario.

Por ello, el cantautor mexicano expresó su descontento con no haber formado parte de los invitados a la celebración musical, como sí pasó con otros artistas como Belinda, Sebastián Yatra, Salma Hayek y más.

“Oye, nunca me invitaste allá”, le reclamó, a lo que el joven de 31 años repuso, “¿a la casa? Ahí tenemos sofá y todo para ti", agregó, lo que provocó la risa de su compañero músico.

En su cuenta de Instagram, Solís compartió el momento con el mensaje “pendiente con la invitación a la casita”, antes de arrobar al boricua y a la ceremonia de premios.

