Lupillo Rivera ofrece una disculpa a Belinda y revela porqué la contrademanda

Lupillo Rivera ofrece una disculpa a Belinda y revela motivos de la contrademanda

Lupillo Rivera y Belinda volvieron a ocupar los titulares luego de que el cantante ofreciera una disculpa pública a la actriz con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado. Además, dio a conocer sus motivos detrás de la contrademanda que interpuso contra la también intérprete.

Esta disculpa llega en medio de los conflictos legales que ambos enfrentan tras la publicación del libro autobiográfico del hermano de Jenni Rivera, titulado Tragos amargos, en el que aborda aspectos de su vida amorosa, incluyendo su supuesto vínculo con Belinda.

Lupillo Rivera ofrece una disculpa a Belinda

En una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el intérprete de regional mexicano habló abiertamente sobre el tema legal vigente con Belinda.

Aseguró que su propósito siempre ha sido actuar con respeto. Aunque reconoció haber mencionado a la artista en su libro Tragos amargos, aseguró que nunca tuvo la intención de perjudicarla ni de afectar a ninguna de sus exparejas.

Durante la conversación, Lupillo Rivera también expresó que es consciente del alcance de sus palabras y, si sus declaraciones causaron incomodidad a Belinda, le ofrece una disculpa sincera.

“Le deseo lo mejor del mundo, mi intención nunca ha sido lastimar a nadie… Si la incomodé, le ofrezco una disculpa pública”, señaló en intérprete.

Esta disculpa llega después de que Belinda lo demandara en octubre por presunta violencia digital y mediática. En respuesta, Lupillo Rivera interpuso una contrademanda.

Filtran video de cuando Belinda y Lupillo Rivera ı Foto: IG: @teampeloterosoficial

Lupillo Rivera revela porqué contrademanda a Belinda

Lupillo Rivera explicó recientemente los motivos que lo llevaron a contrademandar a Belinda, dejando claro que su decisión no surgió de un conflicto con su expareja, sino del respaldo y la insistencia de su familia.

El cantante aseguró que fueron sus hijos quienes más lo impulsaron a tomar acciones legales en contra de la intérprete de “Heterocromía”, pues consideran injusta la situación que enfrenta.

El intérprete, padre de cinco hijos —tres con María Gorola y dos con Mayeli Alonso—, comentó que ellos han seguido de cerca el proceso legal con la artista. Aseguró que lo cuestionaron por no responder con la misma firmeza ante lo que ellos perciben como un ataque sin fundamentos.

“Los más enojados son mis hijos porque ellos ven en casa cómo me expreso yo de las mamás y cómo me expresaba yo de Belinda y ellas decían: ‘Es que no puede ser posible papá, que ella esté haciendo esto’”, relató el cantante.

Agregó que uno de sus hijos, de 17 años, le dijo: “Papá, te expresas bien de la mujer, ¿por qué te está haciendo esto?”.

Finalmente, Lupillo Rivera confesó: “Los tres me dijeron, es que no puedes dejar que eso pase. Por eso es la contrademanda y el no retroceder porque así es”.