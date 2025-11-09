Parece ser que la polémica entre Lupillo Rivera y Belinda está lejos de apaciguarse. Recientemente se difundió el testimonio del cantante sobre la primera vez que tuvo relaciones íntimas con la actriz, mismo que está plasmado en el libro Tragos amargos.

Casi de inmediato, los fans de la intérprete de “Sapito” se adueñaron de las redes sociales para defenderla, y aseguraron que todo se trata de una artimaña del hermano de Jenni Rivera para ganar dinero.

Esto es lo que dice el fragmento del libro de Lupillo donde dice que tuvo relaciones con Belinda.

El fragmento del libro de Lupillo Rivera donde dice que tuvo relaciones íntimas con Belinda

Durante una entrevista en El minuto que cambió mi destino, el conductor Gustavo Adolfo Infante leyó un fragmento del libro Tragos amargos de Lupillo Rivera, donde el cantante asegura haber tenido un encuentro íntimo con Belinda, lo que desató la molestia de los seguidores de la cantante de “Heterocromía”.

El texto, es el siguiente: “Me invitó a quedarme en su casa y no en el hotel, fue luego de una larga velada, en una de esas noches que nos íbamos a cenar luego de cada sesión. Dormimos juntos por primera vez. La primera vez que hicimos el amor es un grato recuerdo, alojado como un tesoro para el resto de mis días en mi memoria. No es necesario detallarlo, la imaginación de mis lectores puede hacerse idea de una experiencia maravillosa”.

Belinda y Lupillo Rivera ı Foto: larazondemexico

Ante la polémica declaración que plasmó en el libro, Lupillo Rivera aclaró que sus palabras podían interpretarse de distintas maneras. “Nadie sabe si dormimos en el mismo cuarto o no. Cada quien toma las cosas como las lee y cada quien piensa las cosas como las quiere pensar, y eso define mucho a la persona que lo está pensando o divulgando”, explicó al comunicador.

El intérprete insistió en que el término “íntima” no necesariamente hace referencia a un acto sexual, sino que puede aludir a otro tipo de cercanía o complicidad. “Hay gente que con la palabra íntima se brinca a las posiciones y todo el rollo, y pudo haber sido una cena o plática íntima, cosas de este aspecto”, puntualizó bastante nervioso.

De esta manera, Lupillo Rivera trató de suavizar la controversia generada por sus declaraciones en el libro, asegurando que muchas de las interpretaciones que surgieron tras su publicación fueron exageradas o sacadas de contexto.

Sin embargo, en redes sociales los fans de Belinda han expresado su inconformidad con el relato del hermano de Jenni Rivera, argumentando que se trata de un momento privado de pareja y no de un recuerdo para monetizar. Del mismo modo, señalaron a Gustavo Adolfo Infante de usar un tono burlesco para referirse a la artista.

Algunos comentarios fueron: