¿Cómo visitar el camerino de ‘Mentiras: All Stars’ de Belinda?

Junto con AirBnB y Belinda, hay una nueva experiencia que permitirá a unos pocos conocer el camerino de la cantante mexicana en Mentiras: All Stars, la puesta en escena inspirada en el musical que ha causado sensación en el país.

Conoce el camerino de Belinda para ‘Mentiras: All Stars’

A través de redes sociales, se dio a conocer que Belinda mostrará su camerino de Mentiras: All Stars, mostrando un espacio completamente rosa y lleno de detalles característicos de ella y de su personaje, Daniela.

En el video, podemos ver varios elementos, incluyendo micrófonos, diferentes atuendos que usa la celebridad en sus presentaciones y escenografía del musical replicada en el backstage, como una luna o un zapato rosa de tacón en el que te puedes sentar.

"Te mostraré mi camerino, mi cuarto secreto de karaoke y además tendrás boletos en primera fila para el show“, dice la descripción del video donde la artista muestra los detalles principales del backstage.

¿Cómo visitar el camerino de ‘Mentiras: All Stars’?

Las reservaciones se abrirán a partir del viernes 31 de octubre a las 11.00 horas en la página de AirBnB. Cabe mencionar que el registro es completamente gratis. Si bien la actividad no tiene costo, los asistentes deberán cubrir los gastos de alojamiento y transporte que requieran.

Hay que mencionar también que solo serán ocho personas las que podrán participar, por lo que te recomendamos que te apresures para ser de los primeros en reservar e incrementar tu oportunidad de ganar el acceso.

Las actividades que se llevarán a cabo son:

Recorrido tras bastidores guiado por el mánager de Belinda.

Entrada al camerino de Belinda, donde podrás ver los accesorios exclusivos de la cantante.

Una sesión de karaoke perfecta para antes del espectáculo.

El maquillista de Belinda dará un tutorial de belleza con todos los secretos para conseguir su look de ‘Mentiras’.

Asientos VIP para la presentación en vivo.

La experiencia se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre a partir de las 16:00 horas en la CDMX, donde la cantante estará presente para convivir con sus fanáticos.

Te dejamos AQUÍ el link de AirBnB por si quieres acceder al camerino de Belinda, ¿serás uno de los afortunados?