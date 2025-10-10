Lupillo Rivera advierte que podrían filtrarse fuertes VIDEOS de Belinda con él

Lupillo Rivera se encuentra en el ojo del huracán desde hace unos días, pues muchos lo critican por insistir en hablar de Belinda y en que tuvo una relación sentimental con ella, a pesar de que la cantante ha preferido mantenerse al margen de la polémica.

Ahora, tras darse a conocer que Belinda inició un proceso legal contra Lupillo Rivera al recibir medidas de protección, momentos en los que el hermano de Jenni Rivera ha hablado de la actriz se han hecho virales, incluyendo uno en el que habla de videos íntimos de ella.

Filtran video de cuando Belinda y Lupillo Rivera ı Foto: IG: @teampeloterosoficial

Lupillo Rivera advierte que se pueden filtrar videos de Belinda

Fue en una entrevista para el programa Siéntese quien pueda que El Toro del Corrido aseguró que se le perdió un teléfono en el que tenía material con la intérprete de ‘La Mala’, de cuando eran supuestamente una pareja sentimental.

“Se me perdió el celular y andaba loco buscando el celular porque tenía todo, las fotos con ella. Yo no le quería llamar a decirle, me daba miedo”, admitió durante la plática con Lucho Borrego, desatando las especulaciones en torno al contenido privado.

Sobre la pregunta de si tenían fotos íntimas, él aseguró que “eran muy fuertes”. Además, aseguró que el contenido todavía está bajo su disposición, ya que lo guardó en una computadora para no perderlo.

“Yo agarré esas fotos y las guardé en una computadora, porque dije yo: ‘si un día se me pierde ese celular, puedo mandar borrar el celular, pero todavía tengo todo y ya lo conecto’”, relató.

A pesar de ello, admite que le preocupa que el contenido se filtre, pues puede dañar la imagen de la cantante: “Hay videos donde ella me habla muchas cosas, que sí me preocupa que no se vea mal ella”, declaró.

En su entrevista, el artista siguió hablando sobre su supuesta relación con la actriz de la serie Mentiras, lo que ha desatado una nueva ola de comentarios donde muchos dicen que podría estar amenazando a Belinda de manera indirecta.

Y es que muchos mencionan que Lupillo Rivera no debería de tener contenido, sean conversaciones o material íntimo, de Belinda hayan o no sido una pareja. En ese sentido, lo hacen responsable si dicho material se llega a filtrar.

