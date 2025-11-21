Aseguran que Christian Nodal se peleó con José Madero por Ángela Aguilar

José Madero es un artista que busca mantenerse fuera de las polémicas. Sin embargo, recientemente la periodista Martha Figueroa aseguró que el cantante tuvo un pleito con Christian Nodal que casi llega a los golpes por celos con Ángela Aguilar.

¿Nodal se peleó con José Madero por Ángela Aguilar?

De acuerdo con la comunicadora, Christian Nodal iba a hacer una colaboración con José Madero, pero la misma ya habría sido cancelada tras una pelea porque acusa al ex integrante de Pxndx que coquetear con Ángela Aguilar.

En ese sentido, la famosa mencionó que para ambos es común llevar a cabo colaboraciones y que estaban en proceso de tener una cuando ocurrió el percance que habría terminado con cualquier oportunidad.

“Se encuentran en un evento”, dijo sin especificar de cuál podría tratarse. “Estaba Nodal por ahí y de repente voltea y ve que José Madero le está tirando el can Angelita Aguilars, o sea, a su esposa”, comparte ella con sorpresa.

En ese sentido, Figueroa destaca: “Se le deja venir Nodal a Madero, que Madero es altito [...] Se empezaron a jalonear. Y entonces ‘por qué pasó que con mi vieja no te metas, es mi vieja, tú qué’ Y se empezaron a jalonear y los tuvieron que separar", aseguró.

“O ya ya lo separaron y adiós colaboración. que Madero, José Madero abandonó el lugar donde estaban y dijo, ‘No sabes qué, ahí muere, yo ya me voy porque este está loco’ Y se fue. Y el otro bien enchilado porque le quería andar bajín con su mujer”, agregó.

Martha Figueroa justifica que ese pudo ser el motivo por el que Nodal no le agradeció a su esposa en los Latin Grammy de manera directa, al decir que quizás él sintió que ella “le andaba haciendo ojitos a Madero”.

“El señor Madero tiene cola que le pisen”, señaló Martha al recordar las acusaciones del ex Pxndx por supuestamente haber traicionado a uno de sus compañeros de banda al ser infiel con la esposa del mismo. Otra historia que no se sabe si es verdad o ficción.

Cabe mencionar que no hay ningún video ni otro elemento que confirme que hubo un pleito entre José Madero y Christian Nodal y mucho menos que haya sido por celos con Ángela Aguilar. Por ello, usuarios señalan que debe tratarse de una noticia falsa para tratar de dejar de lado las acusaciones de que el cantante de regional mexicano está cansado de su esposa.