¿Quién es la esposa de Arturo Arredondo de Pxndx que lo engañó con José Madero?

José Madero y PXNDX se encuentran en el ojo del huracán, ahora que revivieron los rumores de una supuesta traición por parte del cantante a uno de sus compañeros de banda, Arturo Arredondo. Se dice que el regiomontano tuvo una relación con la esposa de su amigo.

Según el periodista Mich Rubalcava, José Madero habría sido el responsable de la ruptura de PXNDX, ya que asegura que en ese entonces tuvo una aventura con la esposa del músico Arturo Arredondo, quien también estaba en la banda.

“Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida con la mujer (…) había pláticas, videos, fotos (…) Arturo se enfrentó a Pepe. Vicky lo cortó y Pepe se desapareció, jamás le dio la cara y lo bloqueó”, relató Rubalcava.

Asimismo, Mich compartió capturas de pantalla de una conversación que asegura es de él con el exintegrante de PXNDX, donde le pide su versión de la supuesta infidelidad de su esposa y su amigo.

“No puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos. Sólo pido respeto por la privacidad de mi familia, que ellos no tienen culpa de nada”, dicen los mensajes.

Es poco lo que se sabe de la esposa de Arturo que supuestamente lo engañó con José Madero. Según Rubalcava, se llama Mónica, pero se desconocen los detalles de su vida privada.

Se dice que su matrimonio con el músico ocurrió cuando todavía existía la banda y mientras José era novio de Vicky Salinas, una chica con quien salía entre mediados y finales de los años dos miles.

Por otro lado, PXNDX se separó de manera definitiva en el año 2016, después de que un año antes anunciaran una pausa indefinida. Actualmente, José Madero es solista, mientras que el resto del grupo tiene una banda llamada Desierto Dirve.