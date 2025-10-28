¿José Madero engañó a su novia con esposa de exintegrante de PXNDX? Esto se sabe

José Madero habría engañado a su novia con esposa de exintegrante de PXNDX

José Madero se encuentra en el centro de la polémica, ahora que ha resurgido un viejo rumor donde lo acusan de infidelidad. En ese sentido, aseguran que el cantante traicionó a su excompañero de PXNDX, Arturo Arredondo, al tener una relación con la esposa del mismo.

¿José Madero le fue infiel a su novia con la esposa de Arturo Arredondo?

Fue el periodista Mich Rubalcava quien difundió la supuesta infidelidad de José Madreo, después de que el regiomontano se subió a cantar en un palenque con Christian Nodal. En ese sentido, el comunicador asegura que los cantantes tienen mucho en común, aunque nada de lo que dijo está confirmado por completo.

Durante una transmisión en vivo, Mich habló sobre la ruptura de PXNDX y acusó a José de haber sido el responsable por un conflicto que los separó por siempre. En ese sentido, dijo que en el pasado, había una relación cercana entre el cantante y Arturo.

Esto los llevaba a compartir momentos de cercanía entre ellos y sus parejas. Madero salía con Vicky y Arredondo estaba casado con Mónica. Sin embargo, el comunicador asegura que fue Vicky quien comenzó a notar algo raro, al ver a su novio y a la esposa “con mucha complicidad”.

“Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida con la mujer (…) había pláticas, videos, fotos (…) Arturo se enfrentó a Pepe. Vicky lo cortó y Pepe se desapareció, jamás le dio la cara y lo bloqueó”, relató Rubalcava.

Asimismo, Mich compartió capturas de pantalla de una conversación que asegura es de él con el exintegrante de PXNDX, donde le pide su versión de la supuesta infidelidad de su esposa y su amigo.

Ante ello, el músico se habría limitado a pedir respeto para su familia, sin negar del todo los señalamientos: “No puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos. Sólo pido respeto por la privacidad de mi familia, que ellos no tienen culpa de nada”, dicen los mensajes.

¿Es verdad que José Madero traicionó a su ex y a su amigo de PXNDX?

Cabe mencionar que de momento, la infidelidad de José Madero no está confirmada y se sabe que hace unos años volvió a salir por un tiempo con Vicky, la misma mujer que según el periodista, lo terminó en el pasado por traicionarla a ella y a su amigo. Cuando terminó con ella en los tiempos de PXNDX, todavía grabó un par de discos más con la banda.

Los seguidores en redes sociales del cantante han reaccionado a la especulaciones con mensajes como los siguientes: