¿Los Aguilar y Nodal quieren bloquear a Cazzu de los Premio lo Nuestro 2026?

¿Los Aguilar y Nodal quieren bloquear a Cazzu de los Premios lo Nuestro 2026?

El próximo 19 de febrero son los Premios Lo Nuestro 2026, que si bien ha generado expectativas por quiénes se llevarán los galardones, también han desatado controversia por la posibilidad de ver a Cazzu, Christian Nodal, Los Aguilar y Belinda en un mismo lugar.

¿Los Aguilar quieren bloquear a Cazzu en los Premios Lo Nuestro?

Aunque no se han anunciado a los artistas que tendrán una presentación musical durante los Premios Lo Nuestro, ha comenzó a circular que los Aguilar supuestamente estarían bloqueando cualquier oportunidad de que Cazzu suba al escenario en el Kaseya Center de Miami durante la velada.

Según cuenta la periodista de entretenimiento Mandy Fridmann, la dinastía de cantantes de regional mexicano están pensando en cantar todos juntos a cambio de que la intérprete de ‘Con Otra’ no vaya a tener un espacio para cantar en el evento.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Exnovia de Nodal publica FOTOS inéditas de su relación con el cantante

“La dinastía estaría diciendo te podríamos cantar todos juntos, pero fíjate a quién no subís a cantar”, subrayó la comunicadora ante la pregunta de un compañero suyo en el programa LUBOX tv que se transmite por YouTube.

Completó que a pesar de ello, a la artista argentina no se le negaría su victoria en los premios si la llegara a tener: “Puede ganar (Cazzu), pero puede no cantar”, expresó Fridmann. “La canción va a ganar 100%. El asunto acá no es si gana la canción, es si ella canta o no, si la dejan cantar o no”, afirmó la periodista.

Cabe mencionar que en esta ocasión, ni Cazzu ni Belinda o Ángela comparten categoría, pues los premios a los que están nominadas son los siguientes:

Ángela Aguilar

Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri

Colaboración del Año – Pop, por “Abrázame” con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Cazzu

Artista Pop Femenina del Año

Canción del Año – Pop por “Con Otra”

Belinda

Colaboración del Año – Música Mexicana por “300 Noches” con Natanael Cano

En una edición pasada, la polémica se desató cuando Belinda subió a cantar ‘La Cuadrada’ en el escenario y Ángela Aguilar salió de su asiento durante la presentación y no regresó hasta que terminó el número de la ex de Nodal, un momento que provocó burlas contra la cantante de regional mexicano.

Hay que destacar que Javier Ceriani, Cazzu se niega a ir a los Premios lo Nuestro porque “piensa que la va a pasar mal” y que Los Aguilar tienen demasiado poder en dichos galardones.