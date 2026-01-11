Christian Nodal celebra su cumpleaños 27 con exclusiva fiesta con Ángela Aguilar

Christian Nodal ha comenzado a celebrar sus 27 años de edad con una fiesta privada en Zacatecas, junto a su esposa Ángela Aguilar. El cantante de regional mexicano fue captado en Tayahua, donde interpretó varios temas musicales en compañía de su familia política.

Este 11 de enero, Christian Nodal cumple 27 años de edad y a pesar de que vive junto a su esposa en Estados Unidos, él y Ángela Aguilar no perdieron la oportunidad de venir a México a celebrar en tierras zacatecanas.

Ignoran a Ángela Aguilar frente a Christian Nodal ı Foto: IG: @angela_aguilar_ y @nodal

Así fue la exclusiva celebración del cumpleaños de Christian Nodal

A través de redes sociales, se ha filtrado un video en donde podemos ver que el cantante de ‘Dime como quieres’ pasó una noche bohemia junto con su familia y un mariachi, donde no faltó el momento donde cantó a dueto con su pareja.

El artista empezó desde el inicio de este fin de semana con su celebración, donde Ángela compartió en su perfil de Instagram un video de ambos durante una callejoneada en Zacatecas.

Parece ser que el famoso se ha enamorado por completo de las costumbres de la región, pues es visto de manera constante en el estado al norte del país, donde los Aguilar tienen su residencia privada en el Rancho del Soyate.

En el video filtrado, vemos a la pareja bastante contenta y bailando juntos. Destaca que Ángela lleva nuevamente su cabello con extensiones para hacerlo ver más largo de lo que es en realidad. Ambos lucen un atuendo a juego de chamarra de cuero con pantalones.

El famoso ha sorprendido al público al aparecer con un nuevo look muy corto y un estilo de vestir más sencillo. La última vez que Nodal llevó este estilo fue en 2022 cuando se encontraba en la gira de su álbum Forajidos.

Este año viene lleno de acontecimientos relevantes para la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes cumplirán dos años de haber oficializado su relación y celebrarían en mayo su boda religiosa.