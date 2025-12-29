Ángela Aguilar tiene radical cambio de look y la comparan con Cazzu | VIDEO

Ángela Aguilar tiene radical cambio de look y la comparan con Cazzu

Ángela Aguilar nuevamente ha dado de qué hablar y esta vez, ha sido por un cambio de estilo que ha generado todo tipo de comparaciones entre ella y Cazzu, la mamá de la única hija de Christian Nodal, quien es marido de la cantante de regional mexicano desde mayo del 2024.

¿Ángela Aguilar le copió su nuevo look a Cazzu?

A través de su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar compartió una foto de una reciente presentación que tuvo como parte de un importante evento y describió: "Muy honrada y agradecida de ser parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music [...] Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo", escribió.

En la imagen, podemos ver a la nieta de Flor Silvestre con un vestido color azul oscuro con brillos, largo con falda de flecos para lucir sus piernas.

Además, acompañó el vestido con unos smokey eyes, un labial discreto y en el cabello, un peinado estilo wet look para lucir más fresca y en tendencia, luciendo de nuevo su cabello negro corto.

La apariencia de la famosa no tardó en generar polémica, pues muchos señalaron que casualmente su nuevo estilo en el escenario era similar a lo que utiliza Cazzu en sus presentaciones de la gira Latinaje.

Y es que hay que recordar que la argentina ha elegido para su actual era musical un estilo que combina el romanticismo con la sensualidad y la elegancia, lo que ha resultado en atuendos a veces un tanto oscuros donde tiende a resaltar su silueta.

@bebytaa17 Durante 2025, Ángela Aguilar ha sido objeto de constantes críticas y comparaciones en redes sociales por adoptar elementos estéticos asociados con la cantante argentina Cazzu. Se le ha visto utilizando trenzas larguísimas y peinados similares a los que Cazzu ha usado en múltiples ocasiones, como durante su presentación en el Hollywood Bowl en agosto de 2025. También se ha señalado el uso de cejas y accesorios que imitan el estilo de la trapera. En shows realizados en México durante noviembre de 2025, su escenografía y estilo de baile fueron criticados por ser "casi iguales" a los de Cazzu, incluyendo el uso de bailarines con estética similar. Ella lo que tiene es falta de identidad" o de intentar complacer a su esposo, Christian Nodal, imitando a su ex pareja. #angelaaguilar #cazzu#angelacopiaAcazzu #cazzu2025fans #cazzuoficial ♬ sonido original - Axel de Carolina

Algunas de las reacciones de los Internautas por el momento fueron:

“Fuera de broma, está dando mucho miedo”.

“Hasta el maquillaje cuando ella jamás ha pasado colores así”.

“Te entiendo pelona, yo también estoy obsesionada con Cazzu”.

“Para mí que es Christian quien la viste”.

“¿Por qué las otras se obsesionan con las engañadas?"

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar es acusada de supuestamente imitar el estilo de Cazzu, pues la cantante de regional mexicano ha tratado de reinventarse de diversas formas desde que comenzó su relación con Nodal; desde lucir extensiones y teñirse el cabello más claro, hasta ahora probar otro tipo de ropa fuera de lo que acostumbra.