¿Cazzu puede perder a Inti? Admiten demanda de Nodal contra la argentina por la custodia de su hija

El conflicto legal entre Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu de nuevo da de qué hablar. Un juez en Jalisco admitió la demanda interpuesta por el intérprete de regional mexicano, se reveló recientemente.

Este proceso busca definir la custodia, convivencias y pensión alimenticia de su hija Inti, nacida en 2023, y marca el inicio de una batalla judicial que ha captado la atención del público y los medios de comunicación de todo el mundo.

En redes sociales algunos usuarios temen que la cantante de “Con Otra” pueda perder a su pequeña.

Admiten demanda de Nodal contra Cazzu por la custodia de su hija

De acuerdo con la resolución, la demanda del cantante Christian Nodal fue aceptada formalmente y se notificará a Cazzu en 2026. La situación abre un periodo de procedimientos legales que podrían prolongarse durante meses, haciendo más tedioso todo.

La admisión implica que el tribunal consideró válidos los argumentos presentados por Nodal, quien solicita la custodia y un régimen de visitas que garantice su convivencia con su hija Inti, de dos años. Además, en este caso se discutirá la pensión alimenticia, un aspecto que ha generado desacuerdos entre los cantantes desde hace meses.

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas expresaron opiniones divididas. Mientras algunos apoyan la postura de Nodal al asegurar que sólo busca el bienestar de su hija, otros defienden a Cazzu, resaltando su papel como madre y cuestionando el momento en que se inicia la demanda.

Además, los fans de la argentina temen que Inti quede bajo la custodia absoluta del mexicano. De ser así, Cazzu estaría destrozada, afirman.

Cazzu habla de la pensión que le da Christian Nodal ı Foto: IG: @cazzu y @nodal

¿Cazzu puede perder a Inti?

Expertos en derecho familiar señalan que este tipo de litigios suelen ser prolongados y requieren acuerdos que prioricen el interés superior del menor.

Por ahora, Christian Nodal continúa con su agenda musical mientras enfrenta este proceso legal, y Cazzu aún no ha emitido una declaración pública sobre la admisión de la demanda. Sin embargo, lo más importante será garantizar la estabilidad y el bienestar de su hija Inti.

La admisión de la demanda de Nodal contra Cazzu no significa que ya se tenga una decisión final. Esto es el comienzo de un procedimiento legal en el que un juez será el encargado de definir qué pasará con la custodia y pensión de la pequeña hija de la argentina y el cantante de Caborca, Sonora.