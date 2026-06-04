Nieta de Paquita la del Barrio está desaparecida; difunden ficha de búsqueda

La familia de la fallecida cantante mexicana Paquita la del Barrio atraviesa momentos de angustia tras confirmarse la desaparición de su nieta, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, de 28 años.

La noticia genera gran preocupación en Guanajuato y en el medio artístico, pues la joven fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende. La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado emitió una ficha oficial de búsqueda, con la esperanza de obtener información que ayude a localizarla.

Nieta de Paquita la del Barrio está desaparecida; difunden ficha de búsqueda

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida en redes sociales, Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio, tiene complexión delgada, tez blanca, cabello negro largo y rizado, mide 1.60 metros y posee señas particulares como pecas en el rostro y varios tatuajes en el brazo izquierdo: un ave fénix, flores y alas de ángel en tinta negra.

El día de su desaparición la joven de 28 años vestía un mallón negro, chamarra tipo rompe vientos negra y estaba descalza.

La joven es hija de Miguel Gerardo Viveros, primogénito de Paquita la del Barrio, y su caso ha sido descrito como una verdadera pesadilla para la familia. Según trascendió en medios, Kelly habría ingresado a un centro de rehabilitación tres días antes de desaparecer, aunque se presume que escapó del lugar.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas habilitó los números (473) 139-64-57 y (473) 735-36-36 ext. 3881, 3882 y 3883 para recibir cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Solicitamos su colaboración para la localización de KELLY ARIADNE GERARDO GRAJALES , persona vista por última vez el 20 de mayo de 2026 en SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO.



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*0311 | 55 5484 0430 pic.twitter.com/ijZGHME1Lr — Fotoboletines CBP CDMX (@BoletinCBPCDMX) May 29, 2026

Kelly Ariadne es un rostro conocido en los medios. En 2019 denunció un intento de secuestro por parte de un conductor de aplicación, caso que no prosperó, y en 2025 la joven habló públicamente sobre la muerte de su abuela, Paquita la del Barrio. a quien describió como un pilar de apoyo para su familia.

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