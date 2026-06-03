La repentina partida de Paola Márquez, influencer originaria de San Luis Potosí, ha dejado un vacío en la comunidad digital y entre sus más de 160 mil seguidores en Instagram y 165 mil en Facebook.

A menos de una semana de que la joven partiera, su padre, Hércules Márquez, reveló la última petición de la creadora de contenido de 30 años.

Muere la influenciar Paola Márquez

De acuerdo con medios locales, Paola Márquez fue encontrada sin vida en su domicilio por un familiar. Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente la causa de su muerte, se especula que pudo tratarse de un suicidio.

Horas antes de su muerte, la joven realizó un live en redes sociales, donde se mostró aparentemente bajo los efectos del alcohol y pronunció frases como “No me verán más”, que sus seguidores ahora interpretan como una despedida.

Papá de Paola Márquez revela la última petición de la influencer

En entrevista con el programa Al Rojo Vivo, el padre de la influencer Paola Márquez compartió una revelación devastadora: “Después de dos o tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá, yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir’. ‘¿A dónde te quieres ir, Paola?’, ‘Yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme’”.

El testimonio de Hércules Márquez confirma que Paola había manifestado su deseo de abandonar la vida, lo que da contexto a sus últimas publicaciones y transmisiones en redes sociales. Además, el señor envió un mensaje a los seguidores de su hija: “Cuando vean a una chica en ese estado, que a veces dice ‘estoy triste’, que la animen, que se acerquen a ella para que no pasen este dolor que hoy tenemos nosotros”.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de su muerte.

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