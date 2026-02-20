¿Gomita murió? La influencer reacciona a los rumores de su fallecimiento | VIDEO

Aracely Ordaz ‘Gomita’ ha mantenido a su público alerta con los videos que ha publicado después de ser dada de alta por una emergencia hospitalaria que la llevó a ser sometida a una operación donde su vida estuvo en riesgo.

Tras aparecer de manera constante en sus redes sociales con una apariencia cansada y realizando actividades cotidianas con lentitud, surgió el rumor de que Gomita murió este jueves 19 de febrero.

Tunden a Gomita por recomendar pastillas para bajar de peso ı Foto: IG: @gomitaoficial123

Gomita reacciona a rumores de su muerte

Ante la preocupación de sus seguidores que inundaron las redes sociales al preguntar en sus comentarios si era verdad que la influencer murió, la modelo de Internet señaló:

“Amanecí muerta en las redes sociales. Gomita murió. A lo mejor sí, murió Gomita”, comenzó en un video publicado donde aparece vestida con un conjunto café, donde compartió un mensaje tras los rumores.

“Murió Gomita, la chava que normalizó operarse, la niña que tenía muchas heridas y que por culpa de las redes sociales lastimó su cuerpo muchas veces por alcanzar ciertos estándares y seguir modas, pero Aracely sigue viva”, leyó.

La celebridad agregó: “No imagino el corazón y la necesidad que debe tener esa gente para hacer una nota tan cruel por vistas en su perfil, pero gracias a Dios sigo viva”, indicó.

Gomita se mostró sorprendida sobre los rumores de fallecimiento que desataron preocupación no solo entre sus seguidores, sino con sus familiares, pues incluso se contactó con su abuelo para no preocuparlo.

También mostró una llamada realizada por su abuelito, quien le llamó por la nota de su falsa muerte. “Lo bueno es que le avisé antes”, indicó la celebridad aliviada.

A sus haters, les dedicó unas palabras: “Me alegra decirles que estoy viva y el único mensaje que me encantaría dejarle a las jovencitas y a toda la gente que me está viendo en este momento, es que sí, por tu Fe serás salvado y Dios me salvó”.

“Llevo 16 cirugías y después de esta vez que desperté de una anestesia general, quiero entender que tengo un propósito de vida y que no me voy a quedar callada de que Dios existe. Solo quiero decir que Gomita murió pero Aracely sigue viva. No volveré a normalizar ninguna cirugía”, agregó.

Por ahora, Gomita se mantiene activa en sus redes sociales para terminar con los rumores de su supuesta muerte y también centrándose en su recuperación física para posteriormente revelar a sus seguidores qué le pasó para ser hospitalizada recientemente.