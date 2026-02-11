Gomita revela que casi pierde la vida y habla de su recuperación: ‘Existen los milagros’ | VIDEO

Gomita revela que casi pierde la vida y habla de su recuperación

Araceli Ordaz ‘Gomita’ preocupó a sus millones de seguidores en redes sociales después de varios días sin publicar contenido. Cuando la famosa finalmente apareció, reveló que estuvo a punto de perder la vida, por lo que fue hospitalizada de emergencia.

Gomita revela que estuvo a punto de morir

Gomita reapareció en redes sociales con un video recostada en una camilla y conectada a oxígeno, revelando que se encontraba en un nosocomio desde hace varios días por una crisis de salud que la llevó a alejarse de su comunidad por un tiempo.

Fue a través de su cuenta de TikTok que pudimos ver a la creadora de contenido visiblemente debilitada. El episodio ocurrió el 5 de febrero, una fecha en la que asegura haber estado al borde de la muerte.

Sin ofrecer mayores detalles médicos sobre la causa, la ex integrante de La Casa de los Famosos México enfatizó que se trata de un tema delicado, por lo que prefiere centrarse en su recuperación.

“Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA, el 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad, HOY ME ARREGLÉ PARA USTEDES CON MUCHO AMOR Y DOLOR. Así que gracias por ver mis videos”, escribió.

La imagen más impactante de todas fue una en la que podemos ver una parte del cuerpo de la famosa con una abertura enorme que requirió de varias puntadas.

Gomita compartió en redes sociales que el 5 de Febrero estuvo a punto de perder la vida 😱



El día de hoy se encuentra estable y recuperándose en su casa. pic.twitter.com/8ME5peDwkn — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 11, 2026

Se sabe que actualmente la joven ya se encuentra en casa, pero siguen los cuidados médicos y está acompañada de su familia. “Es un tema delicado, pero estoy bien y pudo haber pasado algo peor y no pasó, entonces aquí estoy vivita y coleando”, comentó.

Gomita adelantó que en el futuro contará con detalle qué fue lo que ocurrió y dejó claro que su prioridad es sanar física y emocionalmente, pero de momento su actualización fue suficiente para tranquilizar a su audiencia.