Tunden a Gomita por recomendar pastillas para bajar de peso: ‘No le crean’

Tunden a Gomita por recomendar pastillas para bajar de peso

Gomita se encuentra en el centro de la polémica una vez más, ahora porque la influencer decidió promocionar unas pastillas para bajar de peso que asegura que le ha ayudado en su proceso para perder varios kilos en los últimos meses.

Las recomendaciones de Gomita para bajar de peso desató opiniones negativas por parte del público que señaló los riesgos que implica el recomendar el consumo de este tipo de productos que prometen resultados rápidos sin tomar en cuenta la salud física de las personas que los consumen.

Gomita asegura que bajó de peso con pastillas

Fue a través de su cuenta de Instagram que la influencer ha utilizado un producto durante tres meses: “Se trata de una pastillita que estoy tomando todas las noches”, comentó. “No es magia, pero sí soy de gran ayuda”, aseguró.

“Hay que comprarlo por tres meses para que tengan buen resultado [...] Hay que comer balanceado, sanamente, pero estas pastillitas también me están ayudando a tener energía, saciedad, aparte son naturales”, indicó.

La mujer indicó que después de tomar las pastillas, ya no pueden comer nada más y aclaró que las mismas se toman antes de dormir. Sus declaraciones no tardaron en generar polémica en redes sociales.

Gomita asegura que bajó de peso con pastillas ı Foto: IG: @gomitaoficial123

Algunos de los comentarios la señalaron de irresponsable, al incentivar prácticas sin atención médica para personas que quieren bajar de peso, algo que puede provocar problemas de salud física e incluso trastornos de la conducta alimentaria.

Otros aseguraron que lo que dice no es cierto y pidieron que no engañara a sus seguidoras al recomendarles algo que en verdad no consumía. Te dejamos algunas de las reacciones: