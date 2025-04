Gomita, influencer y personalidad del entretenimiento, recientemente compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, anunciando su reconciliación con su padre, después de un largo periodo de distanciamiento.

En su publicación en la red social Instagram, Araceli, conocida como Gomita, expresó que había recibido una llamada de su papá, quien le pidió perdón de corazón, lo que le brindó una inmensa paz y felicidad tras tantos años de sufrimiento.

Acompañó el post con las palabras: “No tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero solo les quiero decir que DIOS ESCUCHÓ MIS ORACIONES, para que mi Papá me llamara, me buscara y solo escuchar un Perdón de corazón. No saben lo Feliz y la paz tan hermosa que hoy siente mi corazón, después de tanto sufrimiento”.

Esta declaración refleja la emoción de la influencer al lograr este esperado reencuentro, tras años de tensiones familiares.

Gomita se reencuentra con su papá tras varios pleitos

Gomita, quien participó en el reality show La Casa de los Famosos México la temporada pasada, había denunciado previamente a su padre por violencia intrafamiliar en 2024, durante una entrevista con N+, donde reveló los maltratos que había sufrido su madre a lo largo de los años.

La denuncia había causado gran revuelo en los medios y había marcado un distanciamiento entre ellos. Además, la creadora de contenido compartió en algunas ocasiones que su padre la golpeaba e incluso que le robaba dinero.

Sin embargo, parece que la relación entre padre e hija ha comenzado a sanar con este perdón y comunicación reciente.

En un gesto de precaución, Gomita optó por bloquear los comentarios en su publicación en Instagram donde aparece con su padre para evitar posibles comentarios negativos sobre su decisión de perdonar a su papá.

Este acto de reconciliación ha sido recibido con una mezcla de apoyo y sorpresa entre sus seguidores, quienes aplauden su valentía al compartir este proceso tan personal y delicado en su vida.