Wendy Guevara critica a Gomita por su nueva canción: ‘A ella no le tocó brillar’ | VIDEO

En una reciente entrevista, Wendy Guevara habló sobre la nueva canción de Gomita, en la que la ex integrante de La Casa de los Famosos México 2, critica a sus compañeros del reality show y destaca su pelea con Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter. La influencer se mostró bastante neutral, pero sí le dijo una que otra verdad a la ex payasita.

Fue hace varios días que Gomita estrenó una canción junto a Adrián Marcelo, en la que los amigos mostraban su apoyo mutuo después de La Casa de los Famosos México 2. El momento generó opiniones divididas entre el público, donde la mayoría no consideró que fuera un buen ‘roast’.Si bien ya reaccionaron algunos ex compañeros del reality como Agustín Fernández, ahora ha sido turno de la ganadora de la primera temporada, Wendy Guevara, para dar su versión.

Cuando te pidan definir la palabra “N A C O”, solo enséñales la canción de Gomita. pic.twitter.com/PY8ARo9Dql — Luis González (@luis_gj) November 29, 2024

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre Gomita?

En una reciente entrevista, la ganadora de la primera Casa de los Famosos México, admitió que no había escuchado el sencillo de la hermana de Lapizito, aunque sí sabía de qué iba el tema. Además, explicó el motivo por el que cree que la infuencer realizó la canción:

“No lo he escuchado. Nada más supe que le dijo no sé qué a Agus. También (a Karime y a Gala). Bueno, ella ya sabe que, si hablas mal de otros, de los que están brillando, vas a brillar y te van a voltear a ver”, explicó.

La conductora de televisión dijo que entendía la necesidad de que su colega fuera relevante, ya que ella también habla de diversos temas en sus redes sociales para no perder relevancia en redes sociales: “En YouTube se habla de muchas cosas para comer, te digo porque yo también lo hago. A ella no le tocó brillar, le tocó brillar a las otras y, pues, si ella habla de ellas, pues va a brillar. No pasa nada”, indicó.

Asimismo, la influencer mandó los mejores deseos para Gomita, al indicar que en algún momento llegará un programa de telerrealidad en el que ella podrá destacar del resto y así podrá dejar de hablar de los demás: "Ya vendrá otro reality donde ella pueda brillar y todo. Ahora no pasa nada. Está facturando, es lo que importa”, dijo.

De este modo, Wendy Guevara señaló que en algún momento, Gomita podría tener una oportunidad para reivindicarse con el público, aunque ahora este haciendo lo posible para no perder notoriedad en redes sociales.

Entrevista a Wendy Guevara