¿Cuál es el parentesco entre Paola Márquez y Valeria Márquez?

Este domingo se confirmó la muerte de la creadora de contenido Paola Márquez, quien de acuerdo con versiones preeliminares fue encontrada sin vida el pasado 30 de mayo al interior de su domicio en San Luis Potosí.

Esta noticia fue confirmada por el gobierno municipal de Huehuetlán y el padre de Paola, quienes realizaron una serie de publicaciones en redes sociales lamentando la muerte de la influencer de 30 años de edad.

Los seguidores de la creadora de contenido se mostraron conmocionados, pues en los comentarios de sus últimas publicaciones de Paola Márquez dejaron ver que se sentían tristes con la noticia.

Publicación del gobierno municipal de Huehuetlán sobre la muerte de Paola Márquez ı Foto: Captura de pantalla

Paola Márquez contaba con un total de 1.7 millones de seguidores en TikTok, red social en la que ganó popularidad con su contenido de humor, reflexiones personales y fragmentos de canciones con un significado para ella.

Sin embargo, el comentario más repetido era la duda sobre la causa de muerte de la creadora de contenido, pues algunas versiones señalan que podría tratarse de un suicidio, pero esta versión no ha sido confirmada.

Además de esto, algunos internautas se han preguntado cuál es la relación entre Paola Márquez y Valeria Márquez, una creadora de contenido que fue asesinada el 13 de mayo del 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo.

Parentesco entre Paola Márquez y Valeria Márquez

Pese a que Valeria Márquez López era una influencer de 23 años de edad que residía en Zapopan, Jalisco; lugar en el que también contaba con un local comercial, algunos usuarios se preguntan si es que existe algún parentesco entre ella y Paola.

Paola Márquez se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta llegaron al salón de belleza de Paola, y uno de ellos accionó un arma de fuego en contra de la creadora de contenido.

Hasta el momento no existen órdenes de aprehensión o posibles responsables del asesinato de Valeria Márquez; sin embargo, el gobierno de Estados Unidos señaló a “El Doble R”, un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como posible implicado del feminicidio.

Ambas creadoras de contenido únicamente comparten el mismo apellido, pues no comparten algún parentesco familiar o algún tipo de relación amistosa, por lo que ambos hechos no están relacionados.

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