Yailin La más Viral perdió un bebé: ‘Está en el cielo’

Yailin La más Viral reveló que perdió un bebé. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes desconocían el duro proceso de duelo que atraviesa la artista por la pérdida de quien habría sido el segundo hijo de la cantante de República Dominicana.

Así reveló Yailin La más Viral que perdió un bebé

A través de sus historias de Instagram, Yailin La más Viral compartió una serie de videos en donde mostraba su pancita de embarazo. En el primer clip, la joven de cabello rojo estaba acompañada de su hija.

Yailin la más viral y el bebé que perdió ı Foto: IG: @yailinlamasviral

Con la canción ‘En otra vida’ de Yami Sadfie y Lasso que sonaba de fondo, la mujer lucía muy emocionada su pancita, con unos jeans desabotonados y un top corto que dejaba ver su vientre.

Su hija le daba un beso a su panza y se miraban ilusionadas por la llegada de un nuevo integrante a la familia. En otro video, la famosa aparecía dentro de un auto con una playera ajustada color café.

Ella se tocaba su pancita y hacía acercamientos de cámara al vientre. En dicha publicación, agregó una nota que decía: “Íbamos a ser 3. Cata, tu y yo. Mi angelito que está en el cielo”, lamentó, con esto confirmando que habría sufrido un aborto espontáneo por motivos desconocidos.

Yailin limitó los comentarios al respecto de sus videos publicados, lo que deja ver que a pesar de que es un tema que decidió hacer público por su cuenta, le resulta profundamente doloroso, por lo que no puede leer todo tipo de opiniones en este momento.

Así reveló Yailin La más Viral que perdió un bebé ı Foto: IG: @yailinlamasviral

Al parecer, esto habría ocurrido antes de que la famosa participara en el reality show de aislamiento, por lo que se trataba de una información que se mantenía en secreto por parte de la artista y su círculo más cercano.

Muchos Internautas se preguntaron de quién sería el bebé que no logró nacer. Las especulaciones señalaron a artistas como Anuel AA o Tekashi 69, que estuvieron en relaciones largas con la artista.

Otros lamentaron la noticia de la muerte del bebé de Yailin La más Viral, al tratarse de un momento desgarrador para la cantante dominicana, quien parece encontrarse en proceso de duelo por lo sucedido.

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