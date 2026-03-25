La cantante Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, vuelve a ser tema de conversación luego de que se difundiera que fue detenida en República Dominicana por presunta posesión de armas de fuego.

La dominicana, conocida tanto por su música como por varios escándalos que han marcado su vida personal y profesional, enfrenta ahora un nuevo proceso legal que podría tener consecuencias significativas en su carrera. Conoce qué pasó y si podría ir a la cárcel.

Yailin La Más Viral es detenida, ¿irá a la cárcel?

El martes 24 de marzo de 2026, alrededor de las 11:00 horas, la Policía Nacional realizó un operativo en el sector Los Mina de Santo Domingo.

Durante la intervención, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) interceptaron el Lamborghini verde de la cantante Yailin La Más Viral, encontrando en su interior dos armas de fuego, una pistola Glock 19 de quinta generación con selector de disparo y cargador, además de un arma marca Zoraki con cargador y cinco cápsulas.

Tras el hallazgo, Yailin La Más Viral fue trasladada al Ministerio Público, donde se inició una investigación para determinar la procedencia de las armas y las posibles implicaciones legales.

Este episodio se suma a una larga lista de controversias que han acompañado a la intérprete de “Chivirika”, quien en el pasado ha enfrentado acusaciones por agresión agravada, daños a la propiedad y obstrucción de la justicia.

Entre otros conflictos de la dominicana se encuentran los pleitos con el rapero Tekashi 6ix9ine, quien la acusó de agresión física en Estados Unidos, y las disputas legales con Anuel AA relacionadas con la manutención de su hija en común. Además, en 2023 fue detenida en Florida por un altercado violento y años después se vio envuelta en demandas por abuso y malos tratos.

La detención de Yailin La Más Viral ha generado un nuevo escándalo en redes sociales, donde sus seguidores la apoyan incondicionalmente y otros debaten sobre el futuro de la artista. Mientras tanto, las autoridades dominicanas continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y definir las responsabilidades legales que podrían recaer sobre la cantante.