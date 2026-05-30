Muere Kelly Lee Curtis, hermana de la actriz Jamie Lee Curtis, ¿de qué falleció?

La actriz Jamie Lee Curtis compartió en sus redes sociales la noticia del fallecimiento de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, a quien describió como su “primera amiga y confidente de toda la vida”.

La publicación, acompañada de una fotografía, conmovió a sus seguidores y al mundo del espectáculo, pues reveló detalles tiernos de la relación entre ambas. A raíz de esta noticia, los seguidores de la intérprete de Un viernes de locos se preguntan: ¿de qué falleció Kelly Lee Curtis?

Muere Kelly Lee Curtis, hermana de la actriz Jamie Lee Curtis

La actriz Jamie Lee Curtis publicó este sábado en su cuenta de Instagram una fotografía de Kelly Lee Curtis y escribió: “Un cálido aloha a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Ella murió esta mañana. En su casa. En paz”.

La actriz destacó que su hermana era “hermosamente impactante y una talentosa actriz”, además de recordar su pasión por la naturaleza, la música, los viajes y hasta juegos como Pokémon Go.

En otra publicación, Jamie Lee Curtis también evocó la cercanía que tuvieron en la infancia, las diferencias que marcaron su juventud y la reconciliación que se dio en su boda en 1984, cuando Kelly fue su dama de honor.

La actriz relató que desde entonces su hermana nunca se apartó de su vida: “Ella volvió para estar conmigo en mi boda y nunca se fue de nuevo”.

Kelly Lee Curtis trabajó en algún momento como asistente de Jamie y se convirtió en parte fundamental de su estructura familiar. La actriz la recordó como una mujer generosa, curiosa y con un estilo único, conocida cariñosamente como “Auntie Cookie” por sus tradicionales galletas de almendra en Navidad.

¿De qué murió Kelly Lee Curtis?

Jamie Lee Curtis no especificó la causa de la muerte de su hermana. La actriz se limitó a señalar que falleció en paz, en su hogar y rodeada de naturaleza.

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