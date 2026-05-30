Muere Marcia Lucas, editora ganadora del Oscar de Star Wars y exesposa de George Lucas

Marcia Lucas, quien ganó un Oscar como editora de la serie original de Star Wars de 1977, ha fallecido, dijo el viernes un abogado de su familia.

Lucas, que estuvo casada con George Lucas, creador de Star Wars, desde 1969 hasta 1983, murió el miércoles de cáncer metastásico, según dijo la abogada Deidre Von Rock en un correo electrónico a The Associated Press. Marcia Lucas falleció en Rancho Mirage, California, rodeada de seres queridos, dijo Von Rock. Tenía 80 años.

Marcia Lucas fue la montadora de El retorno del Jedi (1983) y de las películas previas a Star Wars dirigidas por George Lucas THX 1138 y American Graffiti.

También formó parte del equipo de montaje de las películas de los años 70 del director Martin Scorsese Taxi Driver, Alice Doesn’t Live Here Anymore y New York, New York.

Marcia Lucas era a menudo llamada la poco reconocida de Star Wars, la película original que, tras secuelas, precuelas y spin-offs, pasó a ser conocida por su subtítulo, Una nueva esperanza.

Convenció a su marido George de que debía tener a Obi-Wan Kenobi, interpretado por Alec Guinness, en su batalla de sables de luz contra Darth Vader y convertirse en guía espiritual para Luke Skywalker de Mark Hamill.

Obi-Wan Kenobi de Star Wars ı Foto: larazondemexico

Y tenía que entender las imágenes crudas que podrían haber sido un desastre en las manos equivocadas, incluido el ataque final de los rebeldes a la Estrella de la Muerte.

“Era extremadamente complejo y teníamos 40 mil pies de diálogos de pilotos diciendo esto y aquello. Y tuvo que superar todo eso y también luchar con toda la lucha”, dijo George Lucas a Rolling Stone en una entrevista unos meses después de que la película saliera y se convirtiera en un fenómeno. “Nadie ha intentado realmente entrelazar una historia de trama real con un combate aéreo, y nosotros intentábamos hacerlo”.

Tras su divorcio de George Lucas, estuvo casada con Tom Rodrigues, director de producción en el centro de producción Skywalker Ranch, desde 1983 hasta 1993.

Le sobreviven sus hijas, Amanda Lucas y Amy Soper, y sus nietos Felix Hallikainen, Aeliana Hallikainen y Knox Soper.

“Su influencia en el cine es imborrable, pero quienes mejor la conocieron recordarán cómo hacía que la vida se sintiera más vívida, más bella, más divertida y más llena de amor”, decía un comunicado familiar. “Su obra era conocida por su inteligencia emocional, ritmo y humanidad — una rara capacidad para encontrar la verdad de una escena y aportar corazón, impulso y claridad a la pantalla”.

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